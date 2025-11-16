Помјерен повратак: Кад је Џабари Паркер у Београду?

Извор:
16.11.2025
Амерички кошаркаш Партизана Џабари Паркер пропустио је дуел против Асвела у Француској због хитног одласка у Сједињене Америчке Државе, након што је добио тужну вијест о смртном случају у породици.
Паркер је, према информацијама портала "Нова", вијест примио у уторак, баш на дан утакмице против Монака. Ипак, тада је стиснуо зубе и заиграо, а већ дан касније напустио је Београд како би био уз своје најближе.
Клуб му је без дилеме омогућио одлазак, а првобитне процјене да би се могао вратити у недјељу ипак се нису обистиниле.
Сада је познато да ће се у Београд вратити у уторак, након што је сахрана одржана у суботу касно увече, због чега је повратак помјерен, пише "Моцарт Спорт".
Партизан се налази у повољнијој ситуацији јер овог викенда нема обавеза у АБА лиги – дуел са Игокеом је одложен – па Паркеров долазак два дана касније неће нарушити планове стручног штаба.
Екипа Жељка Обрадовића има неколико дана до наредног изазова против Фенербахчеа, што ће кошаркашу омогућити да се постепено укључи у тренажни процес по повратку.
