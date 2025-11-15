Logo
Јокић повријеђен! Забринути у редовима Денвер Нагетса

15.11.2025

11:09

Коментари:

0
Јокић повријеђен! Забринути у редовима Денвер Нагетса
Фото: Tanjug/AP Photo/David Zalubowski

Српски кошаркаш Никола Јокић задобио је повреду која је изазвала дозу бриге у редовима Денвер Нагетса и по свему судећи троструки МВП неће играти наредну утакмицу.

Кошаркаши Денвер Нагетса играће против Минесота Тимбервулвса у ноћи између суботе и недјеље од 2 часа по српском времену, а како ствари стоје, постоји шанса да на том мечу не буде Николе Јокића.

Како је клуб објавио на друштвеним мрежама, Никола Јокић се повриједио.

Јокић се мучи са зглобом лијеве руке, због чега би могао да прескочи наредни меч. Ипак, званично је означен као “упитан”, што оставља отворену могућност да се ипак појави на паркету.

Никола Јокић

Кошарка

Рекорд сезоне: Јокић за 33 минуте убацио 55 поена!

С друге стране, Кристијана Брауна сигурно неће бити због повреде зглоба лијеве руке, а Кем Џонсон има повреду бицепса десне руке и такође неће играти, преносе Независне.

Тагови:

Никола Јокић

povreda

Denver Nagetsi

