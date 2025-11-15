Јокић повријеђен! Забринути у редовима Денвер Нагетса

15.11.2025
11:09
Српски кошаркаш Никола Јокић задобио је повреду која је изазвала дозу бриге у редовима Денвер Нагетса и по свему судећи троструки МВП неће играти наредну утакмицу.
Кошаркаши Денвер Нагетса играће против Минесота Тимбервулвса у ноћи између суботе и недјеље од 2 часа по српском времену, а како ствари стоје, постоји шанса да на том мечу не буде Николе Јокића.
Како је клуб објавио на друштвеним мрежама, Никола Јокић се повриједио.
Injury Report ahead of tomorrow's game against the Timberwolves:— Denver Nuggets (@nuggets) November 15, 2025
QUESTIONABLE:
Nikola Jokić (Left Wrist Sprain)
OUT:
Christian Braun (Left Ankle Sprain)
Cam Johnson (Right Biceps Strain)#MileHighBasketball pic.twitter.com/thOf72i9qS
Јокић се мучи са зглобом лијеве руке, због чега би могао да прескочи наредни меч. Ипак, званично је означен као “упитан”, што оставља отворену могућност да се ипак појави на паркету.
Кошарка
Рекорд сезоне: Јокић за 33 минуте убацио 55 поена!
С друге стране, Кристијана Брауна сигурно неће бити због повреде зглоба лијеве руке, а Кем Џонсон има повреду бицепса десне руке и такође неће играти, преносе Независне.
