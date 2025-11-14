Болан пораз Партизана у Француској

Извор:
14.11.2025
Кошаркаши Партизана гостовали су Асвелу у оквиру Евролиге и доживјели су болан и неугодан пораз резултатом 88:87.
Све се ломило у последњих пет минута, Партизан је имао предност, али је није привео меч у своју корист. Асвел је преокренуо, био сигуран у пенал завршници, те двије тројке које је убацио Вашингтон нису донијеле превише користи.
Стерлинг Браун је убацио 20 поена, док је Вашингтон додао 19. Њих двојица су трошили највише лопти, могу да буду задовољни бројем датих поена, али не могу коначним исходом утакмице.
Најефикаснији у победи Асвела били су Сељас и Вотсон са 18 датих поена, док је искусни Лајти додао 14.
