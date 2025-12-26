Logo
САД напале снаге Исламске државе у Нигерији: ''Убијање хришћана мора да престане''

Извор:

Агенције

26.12.2025

07:13

Коментари:

2
САД напале камп ИСИЛ-а у Нигерији
Фото: Screenshot

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је данас да су Сједињене Америчке Државе покренуле "моћне и смртоносне" нападе против снага терористичке организације Исламска држава у Нигерији, након што је претходно недјељама оптуживао владу те западноафричке земље да није успјела да обузда прогон хришћана.

- Вечерас, по мом наређењу као врховног команданта, Сједињене Државе су покренуле снажан и смртоносан удар против терористичког олоша Исламске државе на сјеверозападу Нигерије, који прогони и свирепо убија, првенствено, невине хришћане, на нивоима какви нису виђени годинама, па чак и вијековима - рекао је Трамп на платформи Truth Social.

spc crkva manastir

Друштво

Данас славимо Свете мученике Евстратија, Аксентија, Евгенија, Мардарија и Ореста

Додао је да је "раније упозорио ове терористе да ако не зауставе клање хришћана, настаће пакао", наводећи да се то "вечерас догодило".

Трамп је казао и да су извршени "бројни савршени удари".

Америчка команда за Африку, која надгледа америчке војне операције у Африци, саопштила је да је њена "прва процјена да је више терориста Исламске државе убијено у својим камповима" у Нигерији, преноси CBS.

Министар одбране САД Пит Хегсет је на платформи Икс навео да је амерички предсједник "прошлог мјесеца био јасан: убијање невиних хришћана у Нигерији (и другдје) мора да се заврши".

Hitna pomoć

Свијет

Држављанин БиХ теже повријеђен у удесу

Додао је да је Исламска држава то сазнала "вечерас - на Божић", који се по грегоријанском календару слави 25. децембра.

- Више информација ће бити објављено... Захвалан сам нигеријској влади на подршци и сарадњи - рекао је Хегсет.

Министарство спољних послова Нигерије потврдило је у саопштењу нападе и назначило да је унапријед добило обавјештење, наводећи да "нигеријске власти остају ангажоване у структурираној безбједносној сарадњи са међународним партнерима, укључујући Сједињене Америчке Државе, у рјешавању сталне пријетње терористичког и насилног екстремизма".

- То је довело до прецизних погодака терористичких мета у Нигерији ваздушним нападима на сјеверозападу. Терористичко насиље у било ком облику, било да је усмјерено на хришћане, муслимане или друге заједнице, остаје увреда за вриједности Нигерије и за међународни мир и безбједност - наводи се у саопштењу Министарства спољних послова Нигерије.

илу-ротација-19092025

Свијет

Отац убио кћерку (13) и сина (11) који је био инвалид, па пресудио себи

Почетком новембра, Трамп је рекао да је наложио Пентагону да се "припреми за могућу акцију" у Нигерији, наводећи да нигеријска влада не чини довољно у борби против прогона хришћана у тој земљи.

Коментари (2)
