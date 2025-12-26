САД напале снаге Исламске државе у Нигерији: ''Убијање хришћана мора да престане''

Извор:
26.12.2025
07:13
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је данас да су Сједињене Америчке Државе покренуле "моћне и смртоносне" нападе против снага терористичке организације Исламска држава у Нигерији, након што је претходно недјељама оптуживао владу те западноафричке земље да није успјела да обузда прогон хришћана.
- Вечерас, по мом наређењу као врховног команданта, Сједињене Државе су покренуле снажан и смртоносан удар против терористичког олоша Исламске државе на сјеверозападу Нигерије, који прогони и свирепо убија, првенствено, невине хришћане, на нивоима какви нису виђени годинама, па чак и вијековима - рекао је Трамп на платформи Truth Social.
Додао је да је "раније упозорио ове терористе да ако не зауставе клање хришћана, настаће пакао", наводећи да се то "вечерас догодило".
Трамп је казао и да су извршени "бројни савршени удари".
Америчка команда за Африку, која надгледа америчке војне операције у Африци, саопштила је да је њена "прва процјена да је више терориста Исламске државе убијено у својим камповима" у Нигерији, преноси CBS.
Министар одбране САД Пит Хегсет је на платформи Икс навео да је амерички предсједник "прошлог мјесеца био јасан: убијање невиних хришћана у Нигерији (и другдје) мора да се заврши".
Додао је да је Исламска држава то сазнала "вечерас - на Божић", који се по грегоријанском календару слави 25. децембра.
- Више информација ће бити објављено... Захвалан сам нигеријској влади на подршци и сарадњи - рекао је Хегсет.
Министарство спољних послова Нигерије потврдило је у саопштењу нападе и назначило да је унапријед добило обавјештење, наводећи да "нигеријске власти остају ангажоване у структурираној безбједносној сарадњи са међународним партнерима, укључујући Сједињене Америчке Државе, у рјешавању сталне пријетње терористичког и насилног екстремизма".
- То је довело до прецизних погодака терористичких мета у Нигерији ваздушним нападима на сјеверозападу. Терористичко насиље у било ком облику, било да је усмјерено на хришћане, муслимане или друге заједнице, остаје увреда за вриједности Нигерије и за међународни мир и безбједност - наводи се у саопштењу Министарства спољних послова Нигерије.
Почетком новембра, Трамп је рекао да је наложио Пентагону да се "припреми за могућу акцију" у Нигерији, наводећи да нигеријска влада не чини довољно у борби против прогона хришћана у тој земљи.
