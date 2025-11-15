Logo
Остоја Мијаиловић проговорио о статусу Обрадовића: "Повући ћу један потез"

Извор:

Агенције

15.11.2025

11:22

Коментари:

0
Кошаркаши Партизана нису на најбољи начин започели ову сезону у Евролиги, послије 11. кола имају само четири побједе и седам пораза, уз онај од синоћ против Асвела у Француској.

Црно-бијели су дјеловали безидејно, имали доста осцилација у игри, за Спортклуб се огласио и предсједник КК Партизан - Остоја Мијаиловић.

- Не желим да коментаришем осцилације у игри јер нисам довољно кошаркашки стручан да препознам шта је тачно проблем у вези са тим. О томе ћу разговарати са нашим стручним штабом сљедеће недјеље - рекао је Остоја Мијаиловић.

obradovic

Кошарка

Болан пораз Партизана у Француској

Имао је коментар Мијаиловић и на дисциплину тима.

- С почетка сезоне сам рекао која су наша три циља. Један од три је дисциплина у екипи, очигледно се тај циљ не остварује… Такође ћемо о томе разговарати. Јуче у току дана је свима у клубу исплаћена редовна плата, клуб је ликвидан и плаћа своје обавезе на време, то је посао управе.

Статус Жељка Обрадовића?

- Жељко Обрадовић ће увијек имати моје повјерење, док сам ја или он у клубу. Падови и лоши резултати су могући током једне сезоне, исто као што је могућ добар резултат. Ја мислим да све имамо што нам је потребно да будемо бољи, очекујем да кренемо да побеђујемо.

На крају, открио је нешто велико.

- Планирам да повучем потез у наредном периоду, о томе ћу разговарати са својим сарадницима, а не са медијима - поручио је Мијаиловић.

