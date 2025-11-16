Logo
Јокић је трипл-дабл краљ НБА лиге! Србин носио Денвер до седме побједе у низу

Телеграф

16.11.2025

Јокић је трипл-дабл краљ НБА лиге! Србин носио Денвер до седме побједе у низу
Фото: Tanjug/AP/Abbie Parr

Кошаркаши Денвер Нагетса наставили су сјајан почетак сезоне, па су тако на гостовању савладали Минесоту 123:112, уз нову сјајну партију и трипл-дабл Николе Јокића.

Најбољи кошаркаш данашњице потпуно је прилагодио своју игру тиму, а меч је завршио са 27 поена, 12 скокова и 10 асистенција.

Јокић је био кључни дио свих акција у нападу и одбрани у пресудним тренуцима, док је Тимбервулсима недостајало мирноће да преокрену меч пред својом публиком.

Меч је био потпуно изједначен током већег дијела. Денвер је од старта пратио ритам ривала, који је био у вођству. Послије 60:56 на полувремену, услиједила је боља игра изабраника Дејвида Аделмана, па је у завршници меч уведен у нови потпуни егал, 87:86.

rumunji

Фудбал

Румунија скандирала ”Србија” у Зеници, полиција их удаљила са стадиона

У трећој четвртини виђена је права кошаркашка битка – серије, тројке и велики број изгубљених лопти на обје стране. Тимбервулвси су повели тројком Џејлена Кларка, али је Денвер одговорио преко расположеног Тима Хардавеја Џуниора, који је уз неколико везаних поена одржавао Нагетсе у егалу. Јокић је потом убацио важну тројку и додао неколико скокова у рекету, а Џамал Мареј асистирао у кључним моментима.

Минесота је покушавала да се ослони на Едвардса, Рендла и Гобера – али је дефанзивна поставка Денвера, предвођена Јокићем и Гордоном, у завршници „закључала“ домаћина.

До краја, Денвер је показао велико искуство, контролисао је скок, бранио сваки напад и одиграо много чвршће у одбрани. Тако је до половине четврте четвртине предност гостију "порасла" на 101:93.

Тренер Аделман је у посљедњих неколико минута меча вратио и Николу Јокића. Тако, послије тројке Тима Хардавеја Џуниора и одличне асистенције Јокића, Нагетси одлазе на +10, а послије овог вођства Вулфси нису могли да се врате и преокрену меч у своју корист, па је Денвер уписао нови тријумф.

Нагетси су сада на учинку 10–2, док су Тимбервулвси пали на 8–5.

Никола Јокић

pobjeda

НБА

Košarka

Denver Nagetsi

