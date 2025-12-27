Трагедија! Погинуо тренер Валенсије са супругом и троје дјеце

Извор:
Телеграф
27.12.2025
15:40
Коментари:0
Тренер женског Б тима Валенсије, 44-годишњи Фернандо Мартин, путовао је са својом породицом туристичким бродом који је потонуо у близини острва Падар, источно од Балија.
Вијест је потресла клуб из Валенсије, који је на друштвеним мрежама изразио жаљење због његове смрти. Мартин је био на броду заједно са супругом и дјецом.
До несреће је дошло када је пловило потонуло у водама Националног парка Комодо, у близини острва Падар на истоку земље.
Потрага у Индонезији се наставља
Како преноси локални медиј „Јакарта Глобе“, индонежанске власти и даље трагају за четворо несталих шпанских туриста након што је туристички брод потонуо у близини острва Падар, у подручју Националног парка Комодо, наспрам Лабуан Баја.
El Valencia CF está profundamente consternado tras el fallecimiento de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, y tres de sus hijos en un trágico accidente de barco sufrido en Indonesia, tal y como han confirmado las autoridades locales.— Valencia CF (@valenciacf) December 27, 2025
Desde el Club queremos… pic.twitter.com/fqP1isEXvM
Жртве, сви чланови исте породице, налазили су се на броду КМ Путри Сакинах, на којем је било укупно једанаест особа, према информацијама локалних медија. Брод је доживио квар и преврнуо се у петак увече, наводно због јаких таласа. Седам путника је спасено живо
- Четворо несталих су шпански држављани који су путовали као породица - изјавио је Стефанус Рисдијанто, шеф Лучке управе Лабуан Бајо. Из Министарства саобраћаја потврђено је да се потрага наставља уз помоћ пловила и ронилачких тимова.
Потрага, коју координира служба Басарнас, а подржава морнарица и поморска полиција, улази у свој други дан.
- Приоритет су безбједност особља и услови на мору - саопштиле су власти.
