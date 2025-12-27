Logo
Трагедија! Погинуо тренер Валенсије са супругом и троје дјеце

Fudbalska lopta
Фото: Танјуг/АП

Тренер женског Б тима Валенсије, 44-годишњи Фернандо Мартин, путовао је са својом породицом туристичким бродом који је потонуо у близини острва Падар, источно од Балија.

Вијест је потресла клуб из Валенсије, који је на друштвеним мрежама изразио жаљење због његове смрти. Мартин је био на броду заједно са супругом и дјецом.

До несреће је дошло када је пловило потонуло у водама Националног парка Комодо, у близини острва Падар на истоку земље.

Потрага у Индонезији се наставља

Како преноси локални медиј „Јакарта Глобе“, индонежанске власти и даље трагају за четворо несталих шпанских туриста након што је туристички брод потонуо у близини острва Падар, у подручју Националног парка Комодо, наспрам Лабуан Баја.

Жртве, сви чланови исте породице, налазили су се на броду КМ Путри Сакинах, на којем је било укупно једанаест особа, према информацијама локалних медија. Брод је доживио квар и преврнуо се у петак увече, наводно због јаких таласа. Седам путника је спасено живо

- Четворо несталих су шпански држављани који су путовали као породица - изјавио је Стефанус Рисдијанто, шеф Лучке управе Лабуан Бајо. Из Министарства саобраћаја потврђено је да се потрага наставља уз помоћ пловила и ронилачких тимова.

Потрага, коју координира служба Басарнас, а подржава морнарица и поморска полиција, улази у свој други дан.

- Приоритет су безбједност особља и услови на мору - саопштиле су власти.

(телеграф)

