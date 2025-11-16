Logo
Румунија скандирала ”Србија” у Зеници, полиција их удаљила са стадиона

Румунија скандирала ”Србија” у Зеници, полиција их удаљила са стадиона
Фото: Avaz/E. Ganibegović

Фудбалска репрезентација БиХ славила је против Румуније са 3:1.

Приликом доласка у БиХ, навијаче Румуније је прво претресла полиција која им је одузела обиљежја Србије, док су њихове присталице у Зеници извиждали.

навијачи румуније

Фудбал

Полиција у ФБиХ навијачима Румуније одузела обиљежја Србије

Након утакмице навијачи су на стадиону у Зеници скандирали ”Србија” због чега их је полиција удаљила са стадиона.

