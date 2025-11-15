Logo
Полиција у ФБиХ навијачима Румуније одузела обиљежја Србије

Полиција у ФБиХ навијачима Румуније одузела обиљежја Србије
Навијачи Румуније који су кренули на меч у Зеници против БиХ заустављени си и претресени, а одузета су им обиљежја Србије, пишу федерални медији.

Медији из Румуније пишу да су њихови навијачи заустављани неколико пута и да је ситуација била напета.

Проспорт пише да су навијачи били шокирани ставом којим су дочекани у БиХ.

Фудбал

Инцидент у Зеници пред меч БиХ и Румуније, интервенисала полиција

