Пехови се само нижу, фудбалер Србије доживио тешку повреду

Фудбалери Србије играју утакмицу претпоследњег кола квалификација за Светско првенство против Енглеске и од 28. минут губе голом Букаја Саке. Орлови солидно стоје на терену на дебију Вељка Пауновића, али у нападу се не дешава ништа конкретно.
То је главни проблем и у наставку дуела то мора да се промени. На терену у тим тренуцима неће бити фудбалера Торина Ивана Илића, који се повредио нажалост, због чега је у 39. минуту изашао из игре.
Илић се ухватио за кољено послије једног дуела и било је јасно да ће морати ван игре, а умјесто њега је ушао Александар Станковић. Иван баш нема среће...
Србија у овом моменту зна да би у случају пораза и побједе Албаније против Андоре испала из комбинација за друго мјесто на табели, па ће након паузе ствари на терену морати да се промјене и да наш тим крене на све или ништа.
