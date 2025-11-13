"Немамо шта да изгубимо" Емотивна најава која даје вјетар у леђа Орловима

13.11.2025
20:47
Фудбалска репрезентација Србије има пред собом утакмицу претпосљедњег кола квалификација за Свјетско првенство у којој ће играти против Енглеске на Вемблију.
Орлове чека изузетно тежак задатак, практично и немогућ, али, надају се сви да Вељко Пауновић ово са изабраницама може да "извуче".
Јасно је свима колико је важан овај меч и колико је битно оно што ће се десити на Вемблију.
То је схватио и познати новинар Душан Албијанић, који је направио и веома моћну најаву ове утакмице.
– Пада киша, она Лондонска… Досадна. Надамо се да ћемо вечерас побиједити или макар, освојити бод и да ће се ово небо отворити и да ћемо се сви око 23 сата радовати. План селектора је да се не изгуби, биће тешко. Познато је стартних 11. Поново да кажем, сви се надамо чуду као прије четири године. Сутра ће бити тачно четири године кад смо у Лисабону славили против Португалије, који је такође био фаворит. Неће бити лако, Енглези су фаворити и у најјачем саставу, што довољно говори колико респектују наш тим.
''Немамо шта да изгубимо, али мотива је на претек, играти за Србију, за своју земљу на Вемблију. Нема већег мотива. Оно што је јако важно, играчи су јако расположени, сви некако желе, хоће и надају се, они кажу и могу да се супротставе Енглеској. Неће бити лако, али вјерујемо у наше играче. Послије завршетка меча са Албанијом, Дејан Недић је рекао да ћемо да побиједимо Енглеску, нека буде тако. Игра се у храму фудбала, на Вемблију'' поручио је Албијанић, преноси Телеграф.
