Пауновић изненадио саставом против Енглеза

АТВ

13.11.2025

19:55

Вељко Пауновић, селектор Србије, изабрао је почетни састав за меч са Енглеском у свом дебију на клупи Орлова.

Утакмица се игра на Вемблију у оквиру квалификација за Свјетско првенство.

На Вембли ће истрчати сљедећи састав: Рајковић, Мимовић, Миленковић, Павловић, Терзић, Гудељ, И. Илић, Живковић, Лукић, Костић, Влаховић.

Супротставиће им се домаћин, који ће почети дуел са ових 11 играча: Пикфорд, Џејмс, Стоунс, Конза, О'Рајли, Рајс, Андерсон, Сака, Роџерс, Рашфорд, Кејн.

Меч почиње у 20.45.

Veljko Paunović

