Пауновић изненадио саставом против Енглеза

Извор:
АТВ
13.11.2025
19:55
Коментари:0
Вељко Пауновић, селектор Србије, изабрао је почетни састав за меч са Енглеском у свом дебију на клупи Орлова.
Утакмица се игра на Вемблију у оквиру квалификација за Свјетско првенство.
На Вембли ће истрчати сљедећи састав: Рајковић, Мимовић, Миленковић, Павловић, Терзић, Гудељ, И. Илић, Живковић, Лукић, Костић, Влаховић.
Супротставиће им се домаћин, који ће почети дуел са ових 11 играча: Пикфорд, Џејмс, Стоунс, Конза, О'Рајли, Рајс, Андерсон, Сака, Роџерс, Рашфорд, Кејн.
Меч почиње у 20.45.
