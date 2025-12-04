Језива смрт у теретани: На мушкарца пала шипка током тренинга

04.12.2025
07:01
Педесетпетогодишњи мушкарац је преминуо након што га је ударила шипка током тренинга у теретани у Олинди у Бразилу.
Роналд Хосе Салвадор Монтенегро је погођен справом у груди. Запослени у теретани су га спасили и одвели у јединицу хитне помоћи Рио Досе (УПА), али није преживио.
Несрећу, која се догодила у понедјељак снимила је безбједносна камера. На снимцима се види Роналд како изводи вјежбу бенч преса са слободним потиском. Према ријечима стручњака, неправилан хват је могао бити узрок несреће.
Опрема му клизи из руку и пада на груди. Након удара, он устаје, али пада на земљу неколико секунди касније.
Према подацима полиције, случај је регистрован у полицијској станици Рио Досе као несрећна смрт.
Рођак, који је желио да остане анониман, рекао је за бразилске медије да је Роналд био активан, здрав и да је често вјежбао. Према ријечима породице, жртва није била под надзором стручњака док је вјежбао, пише г1 глобо.
"Ово је тренинг који захтјева тренера на тој машини. На снимку можете видјети да је добро, да чак и уради серију, загрева руке да је понови, а када сједне, не може и шипка клизи. Али да је имао надзор... Оно што желимо је да теретане размотре питање превенције у вези са овом опремом. И да лични тренери не могу само да дозволе вјежбачу да то ради без бриге, чак и ако зна како да изведе покрет", рекао је.
Роналд, отац двоје дјеце, био је председник Културног центра Паласио дос Бонецос Гигантес у Олинди и био је страствени заговорник карневала.
⚠️IMAGENS FORTES - Um homem de 55 anos morreu após ser atingido por uma barra durante um exercício numa academia em Olinda. Ronald José Salvador Montenegro foi atingido no tórax pelo equipamento. — g1 (@g1) December 3, 2025
Ele chegou a ser socorrido e levado por profissionais do estabelecimento à Unidade… pic.twitter.com/4NU4IJ8sYY
Рођак је такође рекао да је породица контактирала теретану како би сазнала како је жртва добила медицинску помоћ, али да им је речено да само извјештај о обдукцији може разјаснити шта се догодило.
Породица је такође изјавила да у теретани није било пункта за прву помоћ.
"Није било ватрогасаца, није било медицинског мјеста унутар теретане, ничега, потпуно незаштићено. Морају нешто да ураде, јер људи не могу овако да умру. Ви сте у теретани и знате како да тренирате, али немате никакав надзор", рекао је.
Иза Роналда Монтенегро остало је двоје деце: Милена и Роналд Монтенегра, од 26 и 18 година. Културни центар Палацио дос Бонекос Гигантес у Олинди, гдје је он предавао, изразио је жаљење због његове смрти.
