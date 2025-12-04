Logo
Large banner

Језива смрт у теретани: На мушкарца пала шипка током тренинга

04.12.2025

07:01

Коментари:

0
Језива смрт у теретани: На мушкарца пала шипка током тренинга
Фото: Pixabay

Педесетпетогодишњи мушкарац је преминуо након што га је ударила шипка током тренинга у теретани у Олинди у Бразилу.

Роналд Хосе Салвадор Монтенегро је погођен справом у груди. Запослени у теретани су га спасили и одвели у јединицу хитне помоћи Рио Досе (УПА), али није преживио.

Несрећу, која се догодила у понедјељак снимила је безбједносна камера. На снимцима се види Роналд како изводи вјежбу бенч преса са слободним потиском. Према ријечима стручњака, неправилан хват је могао бити узрок несреће.

Опрема му клизи из руку и пада на груди. Након удара, он устаје, али пада на земљу неколико секунди касније.

Према подацима полиције, случај је регистрован у полицијској станици Рио Досе као несрећна смрт.

Рођак, који је желио да остане анониман, рекао је за бразилске медије да је Роналд био активан, здрав и да је често вјежбао. Према ријечима породице, жртва није била под надзором стручњака док је вјежбао, пише г1 глобо.

potrosacka korpa

Свијет

Од првог јануара уводе нова правила: Свидјеће се потрошачима

"Ово је тренинг који захтјева тренера на тој машини. На снимку можете видјети да је добро, да чак и уради серију, загрева руке да је понови, а када сједне, не може и шипка клизи. Али да је имао надзор... Оно што желимо је да теретане размотре питање превенције у вези са овом опремом. И да лични тренери не могу само да дозволе вјежбачу да то ради без бриге, чак и ако зна како да изведе покрет", рекао је.

Роналд, отац двоје дјеце, био је председник Културног центра Паласио дос Бонецос Гигантес у Олинди и био је страствени заговорник карневала.

Рођак је такође рекао да је породица контактирала теретану како би сазнала како је жртва добила медицинску помоћ, али да им је речено да само извјештај о обдукцији може разјаснити шта се догодило.

Породица је такође изјавила да у теретани није било пункта за прву помоћ.

море

Наука и технологија

Море није увијек било плаве боје, ево како је некад изгледало

"Није било ватрогасаца, није било медицинског мјеста унутар теретане, ничега, потпуно незаштићено. Морају нешто да ураде, јер људи не могу овако да умру. Ви сте у теретани и знате како да тренирате, али немате никакав надзор", рекао је.

Иза Роналда Монтенегро остало је двоје деце: Милена и Роналд Монтенегра, од 26 и 18 година. Културни центар Палацио дос Бонекос Гигантес у Олинди, гдје је он предавао, изразио је жаљење због његове смрти.

Подијели:

Тагови:

teretana

smrt

Brazil

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Avion

Свијет

Запалио се мотор авиона са 425 путника

10 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Трамп: За танго треба двоје

10 ч

0
Никола Роквић у току Божићног поста показао како спрема ручак

Сцена

Никола Роквић у току Божићног поста показао како спрема ручак

10 ч

0
Отац убијеног Матеје завршио на психијатрији, па добио тумор

Хроника

Отац убијеног Матеје завршио на психијатрији, па добио тумор

10 ч

0

Више из рубрике

Од првог јануара уводе нова правила: Свидјеће се потрошачима

Свијет

Од првог јануара уводе нова правила: Свидјеће се потрошачима

3 ч

0
Avion

Свијет

Запалио се мотор авиона са 425 путника

10 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Трамп: За танго треба двоје

10 ч

0
Возач из БиХ потукао се насред ауто-пута

Свијет

Возач из БиХ потукао се насред ауто-пута

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

02

Снажан земљотрес погодио Кину

08

52

Ана и Бастијан не желе да се сретну ни на суђењу, све су препустили адвокатима

08

48

Ови аутомобили губе најмање вриједност као половни

08

41

Почело закључавање друштвених мрежа за тинејџере

08

35

Старица (95) проглашена мртвом, а онда је устала из ковчега на дан сахране

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner