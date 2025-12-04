Logo
Море није увијек било плаве боје, ево како је некад изгледало

Извор:

Агенције

04.12.2025

05:32

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Наша планета има океане и мора око 3,8 милијарди година, али ново истраживање сугерише да нису одувијек били плави.

Данас је, далеко од обала, вода плава због начина на који упија таласне дужине сунчеве свјетлости, посебно оне на црвеном дијелу спектра.

Новчаник

Свијет

Жена нашла своју штедну књижицу из дјетињства и вратила се кући пуних џепова

Краће, плаве таласне дужине продиру дубље, расипају се и рефлектују, због чега нам море изгледа плаво. Међутим, прије неколико милијарди година, та боја је могла бити прекривена потпуно другачијим нијансама.

У том раном периоду, у океану су се развијали најједноставнији облици живота, укључујући једноћелијске цијанобактерије. Оне су одиграле кључну улогу у томе да Земља постане погодна за живот, јер су захваљујући фотосинтези претварале сунчеву свјетлост у енергију и производиле први слободно доступни кисеоник на планети.

Јапански истраживачи недавно су направили компјутерски модел који показује да се први кисеоник везивао за гвожђе растворено у води, стварајући оксидовани облик гвожђа. Управо он је могао да обоји површину праокеана у зелено.

Научници чак сматрају да су ране цијанобактерије можда еволуирале тако да најбоље успевају баш у зеленкастој води. У истом истраживању, тим је генетски модификовао цијанобактерије тако да користе фотосинтетички пигмент који хвата зелену свјетлост, такозвани фикоеритробилин.

Брајан Волш-01122025

Свијет

Убијао људе и силовао њихове лешеве: Овог монструма је гуглао Брајан Волш

За поређење, већина биљака данас користи хлорофил, који хвата црвену и плаву свјетлост. У лабораторијским условима, ове модификоване цијанобактерије одлично су напредовале у танковима испуњеним зеленом водом. Научници су запазили да се исти феномен дешава и у природи.

Воде око јапанског острва Иво Џима природно су богате оксидованим гвожђем и имају изражену зелену боју.

Цијанобактерије које расту дуж обале овде имају много више пигмента који користи зелену свјетлост.

Овакви резултати могли би да помогну астробиолозима који трагају за животом на другим планетама. Умјесто да траже само плаву, течну воду, требало би да обрате пажњу и на зеленкасте тонове они би могли да буду знак најранијих облика живота, пише "ББЦ Сајенс Фокус".

