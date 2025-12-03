Прва забрана друштвених мрежа за млађе од 16 година ускоро почиње

03.12.2025
Прва забрана друштвених мрежа за млађе од 16 година на свијету ступиће на снагу у Аустралији за недјељу дана, а Инстаграм је почео да шаље обавјештења тинејџерима о предстојећој забрани.
Од 10. децембра, платформе које је аустралијска влада забранила морају да деактивирају све налоге корисника млађих од 16 година.
Ове платформе укључују Фејсбук, Инстаграм, ТикТок, Снепчет, X (Твитер), Јутјуб, Редит, Твич, Кик и Тредс. Међутим, влада је саопштила да је ово динамична листа апликација које су забрањене за дјецу, тако да се на листу у будућности могу додати и друге апликације.
Неке платформе које млади такође користе неће бити забрањене, као што су Роблокс, Пинтерест, Јутјуб Кидс, Вотсап, Дискорд, Месинџер, Гугл учионица и сличне апликације које могу бити корисне за ученике.
Многи се питају како ће функционисати провјера старости корисника. Међутим, свакој платформи је појединачно остављено да одлучи како ће провјеравати.
Мета, матична компанија Фејсбука и Инстаграма, није открила како планира да утврди који су корисници млађи од 16 година, тврдећи да би то потенцијално упозорило тинејџере како да избјегну забрану. Снепчет ће користити обрасце понашања налога и датум рођења наведен на налогу како би утврдио ко је млађи од 16 година. ТикТок је саопштио да ће примијенити ''вишеслојни приступ одређивању старости“, ослањајући се на ''разне технологије“.
Након што забрана ступи на снагу, тинејџери ће моћи да преузму све своје фотографије и поруке са Фејсбука и Инстаграма са налога, као и да га паузирају док не напуне 16 година. ТикТок је навео да ће корисницима омогућити да деактивирају или обришу своје налоге, као и да архивирају садржај са својих налога. Многе друге апликације ће такође омогућити приступ претходном садржају са корисничких налога.
Влада је саопштила да људи не би требало да очекују да ће забрана бити потпуна и савршена првог дана када одлука ступи на снагу и да неће одмах казнити платформе ако се не придржавају одлуке, преноси Кликс.
