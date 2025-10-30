Logo

Инстаграм мијења правила игре: Стиже нова опција која ће одушевити кориснике

Инстаграм мијења правила игре: Стиже нова опција која ће одушевити кориснике
Умјесто класичних филтера и мануелног уређивања, довољно је да укуцате шта желите да се измјени и систем ће аутоматски додати, уклонити или промијенити елементе на фотографији или видео снимку према вашем опису.

До сада су овакве функције биле доступне само кроз Мета АИ четбот, али нова интеграција омогућава директан и једноставан приступ унутар саме апликације, чиме корисници штеде вријеме и могу бити креативнији него икада.

Како функционише нова опција "Restyle"

У менију "Restyle", који се појављује када додирнете икону четкице на сторију, можете бирати између опција "add", "remove" или "change". Након тога једноставно напишете жељену измјену, на примјер, промијените боју косе, додате круну или уметнете залазак сунца у позадину.

Мета овом функцијом жели да корисницима омогући персонализовано и брзо уређивање садржаја, без потребе за додатним апликацијама.

Тања Баришић

Градови и општине

Необичан хоби дјевојке из Градишке: Голим рукама хвата змије

Поред класичних измјена, Мета је додала готове АИ ефекте који могу аутоматски промијенити стил ваше одјеће или цијели изглед фотографије. На примјер, можете додати сунчане наочаре, кожну јакну или применити умјетнички филтер који слику трансформише у акварел.

Код видео садржаја, могуће је додати анимиране ефекте попут снежних пахуља или пламена, чиме се снимци додатно оживљавају и привлаче пажњу пратилаца.

Коришћењем Мета АИ алата на Инстаграму, корисници аутоматски пристају на услове који омогућавају компанији да користи вештачку интелигенцију за анализу и обраду фотографија и видеа. Мета може препознавати елементе на сликама, мијењати изразе лица и генерисати потпуно нове визуелне садржаје на основу постојећих.

Брижит Макрон

Свијет

Прва дама Француске у пореској управи регистрована као мушкарац

Ова функција, коју су корисници дуго чекали, представља нови ниво креативног уређивања на Инстаграму и омогућава да сторији постану још занимљивији и персонализованији, пише Ало.

