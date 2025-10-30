Logo

YouTube доноси најважније унапређење до сада

30.10.2025

10:53

Јутјуб платформа телефон
YouTube је званично најавио увођење напредне АИ функције која аутоматски побољшава резолуцију видео снимака. Ова функција користи вјештачку интелигенцију да „надогради“ стари садржај, чинећи га оштријим и визуелно квалитетнијим, посебно за гледање на телевизорима и великим екранима.

Процес почиње са видео снимцима ниже резолуције јер ће YouTube моћи да подигне квалитет са стандардне (SD) на високу (HD) резолуцију, а у наредној фази и до 4К. Штавише, систем не прави разлику између новог и старог садржаја, па ће чак и видео снимци пребачени прије више година добити нови изглед. Функција није ограничена само на ТВ верзију јер ће корисници моћи да је користе и на мобилним уређајима и у веб прегледачу, преноси Benchmark.rs.

Аутори ће моћи да одлуче желе ли да укључе "AI upscaling" квалитет на свом каналу. Са друге стране, корисници ће јасно вид‌јети ознаку да је видео "AI upscaling" верзија, а ако више воле оригинални изглед, лако ће моћи да се пребаце на изворну резолуцију.

Страни медији већ оцјењују ово као најзначајније визуелно унапређење YouTube-a у посљедњих неколико година. Ипак, технологија још није савршена јер понекад АИ погрешно тумачи слова или линије на екрану, стварајући искривљене облике и визуелне грешке. Google сада има задатак да ове проблеме исправи прије шире имплементације.

Поред АИ унапређења слике, YouTube је представио и низ додатака за ТВ верзију: максимална величина сличица за видео снимке повећана је са 2 MB на 50 MB, почетна страница је добила атрактивнији изглед који привлачи пажњу, а претрага је побољшана тако да прво приказује резултате са канала са ког је претрага покренута.

Посебно је истакнута и опција интерактивне куповине – корисници могу скенирати QR код током гледања означених видео снимака и одмах отворити страницу производа на свом телефону, објављује YouTube официјелни блог.

