Човјечанство промашило климатски циљ: Разарајуће последице су неизбјежне

Извор:
Sputnjik
29.10.2025
11:02
Генерални секретар Уједињених нација Антонио Гутереш упозорио је да је човјечанство промашило циљ Париског споразума да ограничи глобално загријавање на 1,5 степени Целзијуса, оценивши да су "разарајуће последице сада неизбежне" и да свијет мора одмах да се преусмјери на нови климатски курс.
У интервјуу за Гардијан уочи климатског самита ЦОП30 у бразилском граду Белему, Гутереш је признао да је прекорачење границе од 1,5 степени сада готово сигурно, али је нагласио да и даље мора да се ради на ограничавању трајања и интензитета тог прекорачења.
"Признајмо наш неуспјех. Нисмо успјели да спријечимо пораст температуре изнад 1,5 степени Целзијуса. Посљедице ће бити разарајуће - од Амазона до Гренланда, западног Антарктика и коралног гребена", рекао је Гутереш.
Он је позвао свјетске лидере да на ЦОП30 усвоје драматичне мјере смањења емисија и да уложе напоре да "Амазон не постане савана".
Гутереш је упозорио да би даље одлагање могло да покрене "катастрофалне прекретнице" у климатском систему планете.
Према подацима УН, последњих десет година биле су најтоплије у забиљеженој историји, док мање од трећине земаља чланица УН - 62 од 197, до сада доставило ажуриране националне планове климатских акција (НДЦ).
Гутереш је навео да су постојеће обавезе довољне тек за 10 одсто смањења емисија, док је потребно најмање 60 одсто како би се задржало испод границе од 1,5 степени.
Иако признаје да ће доћи до привременог прекорачења, генерални секретар вјерује да је могуће вратити глобалну температуру на циљ до краја века, уколико земље "промјене курс на и након ЦОП30".
Коментаришући глобални прелазак са фосилних горива, Гутереш је рекао да је то питање "економског интереса", јер је "ера фосилних горива близу краја", док се "револуција обновљивих извора енергије" убрзано шири.
Једна од кључних иницијатива на самиту биће Фонд за тропске шуме заувијек, вриједан 125 милијарди долара, који би петину средстава директно усмјерио аутохтоним заједницама.
Гутереш, који сљедеће године завршава свој други мандат на челу УН, рекао је да му је жао што се раније није фокусирао на климу и природу, али је поручио да "неће одустати од борбе".
"Никада нећу престати да се залажем за климатске акције, биодиверзитет и заштиту природе. Наша мајка природа је најдрагоценије благо које имамо", рекао је он, пише Спутњик.
