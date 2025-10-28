Logo

Grokipedia пуштена у рад - већ примијећени проблеми

28.10.2025

Контроверзни милијардер Илон Маск покренуо је у понедјељак рану верзију интернет енциклопедије под називом Grokipedia (Грокипедија), коју у потпуности пише и уређује вјештачка интелигенција.

Маск већ дуже вријеме најављује развој платформе која би, уз помоћ вјештачке интелигенције, представљала конкуренцију познатој Википедији.

Нова страница визуелно подсјећа на Википедији по изгледу и структури, иако је количина садржаја за сада много мања. На почетној страници Грокипедије тренутно се наводи да садржи 885.000 чланака, док Википедија на енглеском језику има више од осам милиона.

Према Маску, овај пројекат је најновији покушај да искористи Грок, систем вјештачке интелигенције који је развила његова компанија xAI, а који је сличан ChatGPT-у. Маск тврди да Грокипедија треба понудити "алтернативни поглед“ и "десничарски наратив" који је, како он сматра, потиснут у америчком медијском простору.

Покретање Грокипедије изазвало је различите реакције – док су Маскови присталице изразиле одушевљење због његовог новог пројекта, критичари су већ првог дана уочили бројне неправилности. Неки чланци, према њиховим ријечима, садржавали су нетачне информације или дословно преписане одломке из Википедије.

Корисници који су тестирали функционалност сајта навели су да бројни описи догађаја садрже измијењене чињенице и да наведени извори често не подржавају тврдње које су у тексту цитиране.

Један од најзапаженијих примјера грешака појавио се у дијелу који се односи на Масков наводни ангажман у америчком Министарству одбране. Грокипедија је, наиме, погрешно навела да је Вивек Рамасвами, кандидат за гувернера Охаја, преузео "истакнутију улогу“ након Масковог одласка у мају. У стварности, Рамасвами је напустио заједничку радну групу прије него што је она постала дио администрације Доналда Трампа у јануару.

Додатну забуну изазвало је то што су као извори за ову нетачну тврдњу наведени чланци ББЦ-ја и Ал Џазире, иако ниједан од њих Рамасвамија није ни спомињао.

