Украјинци снимали убиство сина руског генерала

Извор:

Курир

28.10.2025

09:18

Убијен син руског генерала
Украјинска војна обавјештајна служба (ХУР) објавила је снимак напада у којем је елиминисан млади руски официр Василиј Марзојев, син генерал-пуковника Аркадија Марзојева, којег Кијев оптужује за ратне злочине против цивила у Херсону.

Укринформ наводи да је млађи Марзојев ликвидиран у Васиљевском округу у Запорошкој области.

Наводи се да су положај оператера дронова руских снага открили борци јединице ХУР задужене за руковање беспилотним летјелицама током ваздушног извиђања 15. октобра.

Та позиција је била у близини села Плавни на запорошком фронту.

Након што су обавјештајним радом добили прецизне координате, припадници ХУР су на циљ бацили бомбу која је усмртила руске војнике.

"У тренутку удара на положају је био руски поручник Василиј Марзојев, командант вода 108. ваздушно-десантног пука 7. ваздушно-јуришне дивизије руске војске", наводи се у саопштењу.

На снимку који је објавио ХУР виде се и сцене самог удара у којем су, поред Марзојева, погинули и други руски војници.

Види се и фотографија Василија, уз пропратни текст "био једном један млади поручник" и веселу музику.

ХУР је навео да је убијени официр син генерал-пуковника Аркадија Марзојева, команданта 18. комбиноване армије Јужног војног округа Русије.

Укринформ наводи да је ХУР раније документовао злочине које је починило пет високих руских војних официра, међу којима је и генерал Марзојев.

Њега терете за учешће у масовном гранатирању ослобођених подручја Херсонске области док је био на дужности команданта 22. армијског корпуса обалних снага руске Црноморске флоте.

Русија

Украјина

Војна акција - Русија - Украјина - 2022

