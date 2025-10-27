Упозорење за кориснике Gmail-а! 183 милиона лозинки украдено у хакерском нападу

27.10.2025
Стручњак за сајбер безбjедност упозорио је кориснике да провjере своје налоге након што је откривено масовно цурење података које би могло да садржи милионе украдених лозинки. Аустралијски стручњак Трој Хант открио је да је количина података у питању била чак 3,5 терабајта.
Хант је упозорио да ''огромна колекција“ компромитованих података укључује имејл адресе од ''свих главних добављача услуга“. У разговору за Mail Online, објаснио је да су корисници услуга као што су Outlook и Yahoo погођени цурењем, али је нагласио да је Gmail посебно склон таквим инцидентима. Према његовим ријечима, компромитовани подаци садрже око 183 милиона јединствених имејл адреса, заједно са веб локацијама на којима су унијети и коришћеним лозинкама.
Хант је такође тврдио да ово није једно кршење безбиједности, већ колекција датотека које генерише и прикупља злонамерни софтвер, познатих као ''логови крађе“.
'''Логови крађе' су више као ватрогасно цријево које континуирано прска личне податке свуда“, објаснио је на свом блогу. ''Када лоши момци дођу до ваших података, они се често реплицирају изнова и изнова на више канала и платформи.“
Хант је савјетовао свима да предузму кораке како би провјерили да ли су били жртва кршења података. Упутио је кориснике да посјете веб страницу Have I Been Pwned и унесу своју адресу е-поште у траку за претрагу. Сајт ће вам затим показати да ли су ваша адреса и повезане лозинке биле укључене у било које од кршења података у посљедњој деценији. Ако се ваши подаци појаве на листи, препоручује се да одмах промијените лозинку за ту адресу е-поште и размотрите коришћење двофакторске аутентификације.
Међутим, портпарол Google-а је рекао за The Sun да ово није ново кршење безбједности. ''Овај извјештај покрива познате активности фишинг софтвера који циља многе различите врсте онлајн активности“, рекао је портпарол. ''Нема новог напада специфичног за Gmail. Штитимо наше кориснике од ових напада слојевима одбране, укључујући ресетовање лозинки када наиђемо на крађе акредитива попут овог.“
Гугл је такође охрабрио кориснике да ојачају сопствену одбрану ''омогућавањем двофакторске аутентификације и усвајањем приступних кључева као једноставније и јаче алтернативе лозинкама“.
Узевши све у обзир, вреди провјерити да ли је ваша имејл адреса - чак и стара коју више не користите - била укључена у једно од многих кршења података током година, преноси Индекс.
