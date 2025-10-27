Logo

Упозорење за кориснике Gmail-а! 183 милиона лозинки украдено у хакерском нападу

27.10.2025

18:49

Коментари:

0
Упозорење за кориснике Gmail-а! 183 милиона лозинки украдено у хакерском нападу

Стручњак за сајбер безбjедност упозорио је кориснике да провjере своје налоге након што је откривено масовно цурење података које би могло да садржи милионе украдених лозинки. Аустралијски стручњак Трој Хант открио је да је количина података у питању била чак 3,5 терабајта.

Милиони налога у опасности

Хант је упозорио да ''огромна колекција“ компромитованих података укључује имејл адресе од ''свих главних добављача услуга“. У разговору за Mail Online, објаснио је да су корисници услуга као што су Outlook и Yahoo погођени цурењем, али је нагласио да је Gmail посебно склон таквим инцидентима. Према његовим ријечима, компромитовани подаци садрже око 183 милиона јединствених имејл адреса, заједно са веб локацијама на којима су унијети и коришћеним лозинкама.

rtrs zgrada

Република Српска

Хакован званични Јутјуб налог и мејл РТРС

Није ријеч о једном нападу

Хант је такође тврдио да ово није једно кршење безбиједности, већ колекција датотека које генерише и прикупља злонамерни софтвер, познатих као ''логови крађе“.

'''Логови крађе' су више као ватрогасно цријево које континуирано прска личне податке свуда“, објаснио је на свом блогу. ''Када лоши момци дођу до ваших података, они се често реплицирају изнова и изнова на више канала и платформи.“

Како провјерити да ли сте у опасности?

Хант је савјетовао свима да предузму кораке како би провјерили да ли су били жртва кршења података. Упутио је кориснике да посјете веб страницу Have I Been Pwned и унесу своју адресу е-поште у траку за претрагу. Сајт ће вам затим показати да ли су ваша адреса и повезане лозинке биле укључене у било које од кршења података у посљедњој деценији. Ако се ваши подаци појаве на листи, препоручује се да одмах промијените лозинку за ту адресу е-поште и размотрите коришћење двофакторске аутентификације.

илу-телефон-27092025

Занимљивости

ChatGPT коришћен за крађу података на мејлу

Google: ''Нема новог напада“

Међутим, портпарол Google-а је рекао за The Sun да ово није ново кршење безбједности. ''Овај извјештај покрива познате активности фишинг софтвера који циља многе различите врсте онлајн активности“, рекао је портпарол. ''Нема новог напада специфичног за Gmail. Штитимо наше кориснике од ових напада слојевима одбране, укључујући ресетовање лозинки када наиђемо на крађе акредитива попут овог.“

Гугл је такође охрабрио кориснике да ојачају сопствену одбрану ''омогућавањем двофакторске аутентификације и усвајањем приступних кључева као једноставније и јаче алтернативе лозинкама“.

Узевши све у обзир, вреди провјерити да ли је ваша имејл адреса - чак и стара коју више не користите - била укључена у једно од многих кршења података током година, преноси Индекс.

Подијели:

Тагови:

Mejl

hakerski napad

lozinke

Крађа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Откривена нова сајбер превара! Мете пословни мејлови

Наука и технологија

Откривена нова сајбер превара! Мете пословни мејлови

3 мј

0
Ако примјетите ово обавјештење на мејлу - мета сте хакера

Наука и технологија

Ако примјетите ово обавјештење на мејлу - мета сте хакера

3 мј

0
Стиже рјешење за затрпане инбоксе

Наука и технологија

Стиже рјешење за затрпане инбоксе

3 мј

0
Упозорење: Ако добијете овакав мејл - не отварајте

Наука и технологија

Упозорење: Ако добијете овакав мејл - не отварајте

4 мј

0

Више из рубрике

Угриз змије

Наука и технологија

Застрашујуће: Први пут снимљен напад отровнице у високој резолуцији

6 ч

0
Инстаграм коначно добија опцију коју сви желе

Наука и технологија

Инстаграм коначно добија опцију коју сви желе

6 ч

0
Doktor, mikroskop

Наука и технологија

Ево шта је показало ново клиничко испитивање на људима

10 ч

0
Амазон тестира АИ наочаре за возаче

Наука и технологија

Амазон тестира АИ наочаре за возаче

23 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

39

Заборавите скупоцјене суплементе, "биохакер" тврди да ово успорава старење

19

32

Пајић Баштинац: И сама Савић Бањац зна да је изрекла потпуне неистине

19

27

Остаје ли Милорад Додик предсједник СНСД-а?

19

25

Након пљачке у Лувру сви гледају ову серију на Нетфликсу

19

24

Спајић: Црна Гора неће примати британске мигранте

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner