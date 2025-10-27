Инстаграм коначно добија опцију коју сви желе

Извор:
Агенције
27.10.2025
13:17
Коментари:0
Инстаграм је коначно послушао кориснике: популарна друштвена мрежа уводи нову опцију "Watch History" (Историја гледања), која омогућава преглед свих Рилс видеа које сте раније погледали, чак и ако их нисте лајковали, сачували или подијелили.
До сада, ако бисте случајно прешли преко неког занимљивог Рилс видеа и заборавили да га сачувате, било је готово немогуће поново га пронаћи. Нова функција рјешава управо тај проблем.
Република Српска
Селак најавио већи надзор над правосудном управом
Како објашњава шеф Инстаграма Адам Мосери, многи корисници су тражили начин да пронађу Рилс који су раније гледали, али нису сачували и ова опција је директан одговор на те захтеве.
Функција "Watch History" биће доступна у оквиру секције "Ваша активност". Да бисте јој приступили, потребно је да отворите свој профил, додирнете три линије у горњем десном углу, затим изаберете Your Activity и пронађете Watch History.
Сцена
Проклетство Курсаџија: Тешке судбине скоро свих глумаца
Корисници ће моћи да виде све раније гледане Рилс клипове поређане хронолошки, као и да их сортирају по времену гледања или ауторима. Такође, моћи ће да обришу појединачне ставке или цијелу историју одједном.
Нова опција се постепено уводи и требало би да буде доступна свим корисницима широм свијета у наредним недјељама.
Овим потезом Инстаграм прати тренд који је ТикТок већ увео раније, али са додатним могућностима филтрирања и управљања историјом гледања, чиме корисницима пружа већу контролу над прегледон садржаја.
Најновије
Најчитаније
14
28
14
21
14
19
14
15
14
14
Тренутно на програму