Logo

Захарова: Антируске санкције - доказ слабљења западне доминације у свијету

Извор:

Sputnjik

27.10.2025

12:51

Коментари:

0
Захарова: Антируске санкције - доказ слабљења западне доминације у свијету
Фото: Танјуг/АП

Антируске санкције знак су одлазеће западне доминације у свјетској политици и економији, изјавила је у интервјуу за руске медије портпарол Министарства спољних послова Русије, Марија Захарова, на маргинама форума „Произведено у Русији“.

„Без сумње, геополитички контекст се динамично мијења, а наше компаније данас морају да послују у условима агресивних антируских рестрикција. Међутим, била би грешка фокусирати се само на борбу против санкција“, истакла је дипломата.

Према њеним ријечима, ова дискриминаторна ограничења заснована на предрасудама су манифестација одлазеће западне доминације у светској политици и економији.

Захарова је нагласила да је Министарство спољних послова Русије доследно посвећено свеобухватној подршци унапређењу интереса домаћих предузетника на свјетским тржиштима, при чему је ефикасна сарадња тих компанија са страним партнерима гарант успешне спољноекономске активности Русије.

„Међународно-економски односи се кардинално мијењају, и ове трансформације имају структурални карактер“, наставила је она, додајући да је „ријеч о објективним процесима постепеног формирања основе истинске вишеполарности, укључујући и економску сферу“.

Петер Сијарто-23092025

Свијет

Сијарто: Будимпешта спремна да обезбиједи платформу за преговоре Русије и Америке

Како је навела, у овом контексту посебан значај има успостављање нових механизама сарадње са широким кругом конструктивно оријентисаних земаља свјетске већине, независних од утицаја колективног Запада.

Према ријечима портпарола, задаци Министарства спољних послова у условима бројних рестрикција значајно су се проширили.

„Ријеч је прије свега о системском раду на стварању стабилних услова за ефикасну сарадњу са страним партнерима, а не толико о краткорочном противљењу појединачним или секторским санкцијама, и то ван конфронтационе западне парадигме засноване на праву јачег“, закључила је она.

(Спутњик)

Подијели:

Таг:

Марија Захарова

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Будимпешта спремна да обезбиједи платформу за преговоре Русије и Америке

1 ч

0
Дјечак дошао кући из школе и затекао празан стан: Мајка се одселила, није га ни обавијестила

Свијет

Дјечак дошао кући из школе и затекао празан стан: Мајка се одселила, није га ни обавијестила

1 ч

0
Јанез и Алес Шутар

Регион

Брат убијеног Словенца подијелио емотивну објаву: ''Оставио си велику празнину''

2 ч

0
Обуставља се суфинансирање појединих терапија

Друштво

Обуставља се суфинансирање појединих терапија

2 ч

0

Више из рубрике

Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Будимпешта спремна да обезбиједи платформу за преговоре Русије и Америке

1 ч

0
Дјечак дошао кући из школе и затекао празан стан: Мајка се одселила, није га ни обавијестила

Свијет

Дјечак дошао кући из школе и затекао празан стан: Мајка се одселила, није га ни обавијестила

1 ч

0
Путин потписао закон о раскиду споразума о уништавању вишка плутонијума

Свијет

Путин потписао закон о раскиду споразума о уништавању вишка плутонијума

2 ч

0
Песков: Москва отворена за јачање веза са Вашингтоном

Свијет

Песков: Москва отворена за јачање веза са Вашингтоном

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

41

Ухапшени у акцији ”Фирма” излазе на слободу, не смију напуштати Бијељину

14

28

''СНСД ће побједом на пријевременим изборима добити додатну енергију''

14

21

Црна Гора привремено обуставила безвизни режим за држављане Турске

14

19

Путин потписао: Важне промјене у руској војсци

14

15

Аца Лукас запријетио: Џигерицу ћу вам вадити, је**** вам све

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner