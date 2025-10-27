Извор:
Sputnjik
27.10.2025
12:51
Коментари:0
Антируске санкције знак су одлазеће западне доминације у свјетској политици и економији, изјавила је у интервјуу за руске медије портпарол Министарства спољних послова Русије, Марија Захарова, на маргинама форума „Произведено у Русији“.
„Без сумње, геополитички контекст се динамично мијења, а наше компаније данас морају да послују у условима агресивних антируских рестрикција. Међутим, била би грешка фокусирати се само на борбу против санкција“, истакла је дипломата.
Према њеним ријечима, ова дискриминаторна ограничења заснована на предрасудама су манифестација одлазеће западне доминације у светској политици и економији.
Захарова је нагласила да је Министарство спољних послова Русије доследно посвећено свеобухватној подршци унапређењу интереса домаћих предузетника на свјетским тржиштима, при чему је ефикасна сарадња тих компанија са страним партнерима гарант успешне спољноекономске активности Русије.
„Међународно-економски односи се кардинално мијењају, и ове трансформације имају структурални карактер“, наставила је она, додајући да је „ријеч о објективним процесима постепеног формирања основе истинске вишеполарности, укључујући и економску сферу“.
Како је навела, у овом контексту посебан значај има успостављање нових механизама сарадње са широким кругом конструктивно оријентисаних земаља свјетске већине, независних од утицаја колективног Запада.
Према ријечима портпарола, задаци Министарства спољних послова у условима бројних рестрикција значајно су се проширили.
„Ријеч је прије свега о системском раду на стварању стабилних услова за ефикасну сарадњу са страним партнерима, а не толико о краткорочном противљењу појединачним или секторским санкцијама, и то ван конфронтационе западне парадигме засноване на праву јачег“, закључила је она.
