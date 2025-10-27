Logo

Брат убијеног Словенца подијелио емотивну објаву: ''Оставио си велику празнину''

27.10.2025

12:38

Јанез и Алес Шутар
Фото: Janez Šutar/Facebook/Screenshot

Након трагедије у Новом Месту у којој је погинуо Алеш Шутар (48), његов брат Јанез је на друштвеним мрежама подијелио њихову заједничку фотографију са Триглава, уз коју је написао да је на ту планину отишао само због њега.

"Много ми недостајеш, брате. Оставио си велику празнину и бол иза себе јер те више нема - и јер се ово никада није требало догодити", написао је је Јанез Шутар.

Саша Поповић

Сцена

Снима се филм о Саши Поповићу

Написао је да му је брат увијек био највећа подршка, узор и најбољи пријатељ.

"Били смо у контакту сваки дан - ако се нисмо видјели, чули бисмо се. Увијек сам те звао јер си знао слушати и давати савјете", написао је Јанез.

Његовог брата Јанеза је током викедна испред једног локала у Новом Месту напала група младих Рома, а један ударац у браду био је кобан за њега.

Полиција је ухапсила мушкарца (21) из Шентјернеја који се сумњичи за наношење тешких тјелесних повреда.

centralna banka bih wikipedia

БиХ

До краја године замјена новчаница пуштених у оптицај од 1998. до 2009.

Криминалистички истражиоци би данас, 27. октобра, требало да приведу ухапшеног истражном судији, преносе Независне.

