Хаос у Подгорици не престаје: Изреволтирани грађани демолирали локал једног Турчина

27.10.2025
Локал турског држављанина демолиран је у центру Подгорице, објављено је на Фејсбук страници Очи Подгорице.
Током ноћи изломљена су стакла и у потпуности је демолиран локал чији је власник држављанин Турске.
Како је саопштио за страницу Очи Подгорице, он у потпуности разумије разјарене грађане који су због инцидента на Забјелу од прије двије ноћи у ком су његови земљаци ножем нанијели тешке повреде младићу из Подгорице.
"Разумијем реакције људи, у праву су. Да се нешто слично догодило у мојој земљи реаговао бих на исти начин. Зато не могу да се љутим због овог што се десило", изјавио је он за Очи Подгорице, пр-
Да подсјетимо, у подгоричком насељу Забјело, полиција је синоћ спровела рације, након што је у том дијелу града вече раније претучен и ножем избоден Подгоричанин М.Ј. (25).
Револтирани тим чином окупили су се и бројни становници насеља који су у више наврата погрдно скандирали на рачун Турака. На терену је био велики број полицајаца и инспектора, а контролисано је више локација у том дијелу града.
Три држављанина Турске су се забарикадирала у једном казину, након што је, према ријечима очевидаца, група мјештана покушала физички да се обрачуна с њима. Полиција је након што их је извела из казина, двојицу држављана Турске привела, а према незваничним информацијама Телевизије Вијести сумња се да је један од њих умијешан у напад.
Из полиције су се о овом догађају званично огласили послије 22 часа, саопштивши да су због рањавања Подгоричанина М.Ј. приведена два, а због осталих инцидената још 45 турских држављана.
Тројица нападача су у ноћи између суботе и недјеље, у подоричком насељу Забјело, тешко повриједили и ножем ранили Подгоричанина М. Ј.
Повријеђени Подгоричанин тврди да су га напали држављани Турске, а новинарки је рекао оно што је испричао и полицији након што му је указана помоћ у Ургентном блоку Клиничког центра - да је са друштвом био на тераси једног локала на Забјелу, и да су ту остали и када је локал затворен, након чега је нападнут.
