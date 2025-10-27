Ухапшен познати црногорски бизнисмен

Извор:
вијести.ме
27.10.2025
10:23
Коментари:0
Бизнисмен Ранко Убовић ухапшен је јутрос по налогу Специјалног државног тужилаштва Црне Горе(СДТ).
Припадници СПО ухапсили су Убовића испред Прве банке у Сити кварту, преносе "Вијести".
Очевици су испричали да је полиција на под плочника испред банке "залегла" припаднике Убовићевог обезбјеђења.
По налогу СДТ-а ухапшен је и бивши власник и садашњи члан Одбора директора компаније "Бемакс" Веселин Ковачевић.
