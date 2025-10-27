Logo

Ухапшен познати црногорски бизнисмен

Извор:

вијести.ме

27.10.2025

10:23

Ухапшен познати црногорски бизнисмен
Фото: АТВ

Бизнисмен Ранко Убовић ухапшен је јутрос по налогу Специјалног државног тужилаштва Црне Горе(СДТ).

Припадници СПО ухапсили су Убовића испред Прве банке у Сити кварту, преносе "Вијести".

Очевици су испричали да је полиција на под плочника испред банке "залегла" припаднике Убовићевог обезбјеђења.

По налогу СДТ-а ухапшен је и бивши власник и садашњи члан Одбора директора компаније "Бемакс" Веселин Ковачевић.

