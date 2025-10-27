Присјео му купус на граници БиХ и Хрватске

Извор:
АТВ
27.10.2025
08:52
Коментари:0
Гранично подручје између Босне и Херцеговине и Хрватске посљедњих година постало је поприште бројних казни и пријава због непоштовања прописа о уносу хране и биљних производа.
Један од најупечатљивијих примјера односи се на купус.
Бања Лука
Без гријања више бањалучких насеља
Наиме, како наводи Царинска управа Републике Хрватске, унос биља, биљних производа и других надзираних предмета из трећих земаља, међу којима је и БиХ, подлијеже строгим фитосанитарним правилима Европске уније.
Према тим прописима, одређене врсте биља и поврћа могу се уносити у Хрватску само уз фитосанитарни сертификат, док је за неке врсте унос у потпуности забрањен. Кршење ових правила може довести до високих новчаних казни, па чак и до запљене робе.
Један такав случај забиљежен је на граничном прелазу Изачић, гдје је путник кажњен с око 700 евра због покушаја уноса 15 килограма свјежег купуса без потребне документације.
Наука и технологија
Ево шта је показало ново клиничко испитивање на људима
Иако се купус на први поглед чини безазленом и уобичајеном намирницом, из фитосанитарне перспективе он спада у биљне производе из трећих земаља и подлијеже посебним правилима.
У пракси, царински службеници често сумњају да веће количине поврћа, попут "купуса за зимницу", не представљају искључиво личну потрошњу, већ могу бити намијењене препродаји. То аутоматски појачава контроле и ризик од казни.
Овај случај, како истичу стручњаци, показује да гранична правила не признају "мале количине" као изузетак, па чак и унос наизглед безопасних производа попут купуса може завршити озбиљном новчаном казном, пише ГП Маљевац.
Регион
3 ч0
Регион
4 ч1
Регион
6 ч0
Регион
13 ч0
Најновије
Најчитаније
11
40
11
37
11
37
11
34
11
32
Тренутно на програму