Присјео му купус на граници БиХ и Хрватске

Извор:

АТВ

27.10.2025

08:52

Коментари:

0
Гранично подручје између Босне и Херцеговине и Хрватске посљедњих година постало је поприште бројних казни и пријава због непоштовања прописа о уносу хране и биљних производа.

Један од најупечатљивијих примјера односи се на купус.

илу-радијатор-02092025

Бања Лука

Без гријања више бањалучких насеља

Наиме, како наводи Царинска управа Републике Хрватске, унос биља, биљних производа и других надзираних предмета из трећих земаља, међу којима је и БиХ, подлијеже строгим фитосанитарним правилима Европске уније.

Према тим прописима, одређене врсте биља и поврћа могу се уносити у Хрватску само уз фитосанитарни сертификат, док је за неке врсте унос у потпуности забрањен. Кршење ових правила може довести до високих новчаних казни, па чак и до запљене робе.

Један такав случај забиљежен је на граничном прелазу Изачић, гдје је путник кажњен с око 700 евра због покушаја уноса 15 килограма свјежег купуса без потребне документације.

Doktor

Наука и технологија

Ево шта је показало ново клиничко испитивање на људима

Иако се купус на први поглед чини безазленом и уобичајеном намирницом, из фитосанитарне перспективе он спада у биљне производе из трећих земаља и подлијеже посебним правилима.

У пракси, царински службеници често сумњају да веће количине поврћа, попут "купуса за зимницу", не представљају искључиво личну потрошњу, већ могу бити намијењене препродаји. То аутоматски појачава контроле и ризик од казни.

Овај случај, како истичу стручњаци, показује да гранична правила не признају "мале количине" као изузетак, па чак и унос наизглед безопасних производа попут купуса може завршити озбиљном новчаном казном, пише ГП Маљевац.

kupus

Carina

Хрватска

Казна

Коментари (0)
