Почеле зимске тарифе струје - ево када је јефтина

Преласком на зимско рачунање времена од недјеље, 26. октобра, дошло је до промјене у примјени већих и мањих дневних тарифних ставова (периода тзв. јефтиније и скупље струје) за купце које електричном енергијом снабдијева ЈП Електропривреда БиХ (ЕПБиХ).
“За домаћинства која посједују двотарифна бројила, мањи дневни тарифни ставови примјењиваће се радним данима и суботом у периодима од 13.00 до 16.00 и од 22.00 до 7.00 сати, а недјељом цијели дан", навели су из ЕПБиХ.
За остале категорије купаца ЈП Електропривреда БиХ (купци који струју преузимају на 110 кВ напону, купци који струју преузимају на 35 и 10 (20) кВ напону, остала потрошња на 0,4 кВ напону) утрошена електрична енергија обрачунаваће се према мањој тарифи (МТ) радним данима у периоду од 22.00 до 7.00 сати, а суботом и недјељом цијели дан.
Купци информације могу пронаћи на веб страници ЈП Електропривреда БиХ www.epbih.ba, добити путем бесплатних бројева телефона у информативним центрима и на шалтерима информација у електродистрибутивним дијеловима ЈП Електропривреда БиХ, објавила је ЕПБиХ.
