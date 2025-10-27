Баклава без кора с орасима и јогуртом: Сочнија од оригиналне, а зачас готова

27.10.2025
Рецепт за баклаву без кора морате забележити, јер свако ко је буде пробао, сигурно ће вам тражити рецепт.
Баклава без кора са орасима се прави невјероватни лако, те успијева и оним неискусним домаћицама које не воле да проводе много времена у кухињи. Са друге стране, њеном укусу не може апсолутно нико да одоли.
Количина намирница за 8 особа:
100 гр мљевених ораха
100 гр сувог грожђа
1 чаша јогурта
1 шољица уља
3 шољице млијека
3 шољице брашна
3 шољице гриза
1 прашак за пециво
Сируп:
400 грама шећера
500 ml воде
сок од једног лимуна
Начин припреме:
У ванглицу ставити орахе, суво грожђе, јогурт, млијеко, брашно, уље, гриз, прашак за пециво и све лагано добро измијешати.
Сипати у подмазан плех. Загријати рерну на 180 Ц степени. Пећи у загријаној рерни, док горња страна не добије златно браон боју око 30 минута. Исијећи на жељени облик.
Сируп: шећер добро размутити у води и додати сок од једног лимуна и пустити да ври 5 минута, преноси Србија Данас.
