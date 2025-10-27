Logo

Баклава без кора с орасима и јогуртом: Сочнија од оригиналне, а зачас готова

27.10.2025

08:24

Баклава без кора с орасима и јогуртом: Сочнија од оригиналне, а зачас готова
Фото: Youtube screenshot/ Recepttura

Рецепт за баклаву без кора морате забележити, јер свако ко је буде пробао, сигурно ће вам тражити рецепт.

Баклава без кора са орасима се прави невјероватни лако, те успијева и оним неискусним домаћицама које не воле да проводе много времена у кухињи. Са друге стране, њеном укусу не може апсолутно нико да одоли.

Количина намирница за 8 особа:

100 гр мљевених ораха

100 гр сувог грожђа

1 чаша јогурта

1 шољица уља

3 шољице млијека

3 шољице брашна

3 шољице гриза

1 прашак за пециво

Сируп:

400 грама шећера

500 ml воде

сок од једног лимуна

Начин припреме:

У ванглицу ставити орахе, суво грожђе, јогурт, млијеко, брашно, уље, гриз, прашак за пециво и све лагано добро измијешати.

Сипати у подмазан плех. Загријати рерну на 180 Ц степени. Пећи у загријаној рерни, док горња страна не добије златно браон боју око 30 минута. Исијећи на жељени облик.

Сируп: шећер добро размутити у води и додати сок од једног лимуна и пустити да ври 5 минута, преноси Србија Данас.

