Природни спреј против смрдибуба отјераће ове инсекте заувијек

Извор:
Крстарица
27.10.2025
08:23
Коментари:0
С појавом смрдибуба на терасама, прозорима и чак унутар станова, многи траже безбједан начин да их се ријеше. Спреј против смрдибуба може бити ефикасно рјешење за њихов проблем. Стручни савјет доноси једноставну комбинацију коју можете направити сами и која помаже у сузбијању ових иритантних инсеката.
Детерџент у смјеси разбија заштитни слој на тијелу смрдибуба док сирће појачава ефекат и спречава њихов нормалан прелаз или останак на третираним површинама. Комбинација је нешкодљива за људе, биљке и кућне љубимце, а не оставља непријатан мирис у простору.
Свијет
Увели нова правила на пумпама - тиче се цигарета
За припрему користите сљедеће пропорције:
-½ литра топле воде
-1 шољица алкохолног сирћета
-½ шољице детерџента за прање посуђа (пожељно благог, с цитрусним мирисом).
Све састојке добро промућкајте у бочици с распршивачем. Најбоље је примјенити спреј ујутру или навече, када су бубе најактивније.
Занимљивости
Отац Предраг испричао како му се у сну јавила Света Петка
Спрејом третирајте оквире прозора, углове тераса, вањске зидове и тамне, топле површине на којима се смрдибубе често задржавају. Ако примјетите смрдибубу унутар дома, попрскајте директно на њу и након неколико секунди обришите папиром — на тај начин смањујете непријатан мирис који би се иначе осјетио.
-Брзо смањење броја смрдибуба
-Превенција: инсекти памте мјеста гдје су били непријатно третирани и често се не враћају
-Еколошки прихватљиво рјешење, без јаких хемикалија или опасности за околину
Најновије
Најчитаније
11
40
11
37
11
37
11
34
11
32
Тренутно на програму