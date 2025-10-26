Црквени рецепт за славско жито: Ево шта вам је потребно од састојака

Извор:
Славско жито, познато и као кољиво, припрема се у част светитеља и у знак сјећања на претке. Према хришћанству, оно симболизује вјечни живот и васкрсење душе, а свако зрно пшенице подсјећа да смрт није крај, већ прелазак у нови почетак.
Састојци:
-500 г пшенице белије
-400 г шећера
-300–400 г мљевених ораха
-2 кесице ванилин шећера
-прстохват мљевеног мускатног орашчића
Припрема:
Пшеницу добро очистите, исперите и потопите у хладну воду да одстоји преко ноћи. Овај процес омекшава зрно и скраћује вријеме кувања.
Ујутру пшеницу кувајте у чистој води док зрна не "пукну" и не постану потпуно мекана. По потреби доливајте воду током кувања. Када је скувана, проциједите, али је не испирајте.
Док је још топла, самељите пшеницу у машини за месо или уситните штапним миксером, али не до каше — најбоље је да зрна остану благо препознатљива.
У већој посуди помешајте самљевену пшеницу, шећер, ванилин шећер и мљевене орахе. Додајте по жељи мускатни орашчић, па рукама добро сједините све састојке.
Пребаците жито у дубљу чинију, поравнајте површину и поспите мљевеним орасима.
По традицији, на средину се ставља крст направљен од цијелих ораха или украсно посуто мљевеним орасима у облику крста. Жито се служи охлађено, уз славски колач и чашу црног вина.
