Црквени рецепт за славско жито: Ево шта вам је потребно од састојака

26.10.2025

16:04

Фото: АТВ БЛ

Славско жито, познато и као кољиво, припрема се у част светитеља и у знак сјећања на претке. Према хришћанству, оно симболизује вјечни живот и васкрсење душе, а свако зрно пшенице подсјећа да смрт није крај, већ прелазак у нови почетак.

Састојци:

-500 г пшенице белије

-400 г шећера

-300–400 г мљевених ораха

-2 кесице ванилин шећера

-прстохват мљевеног мускатног орашчића

Припрема:

1. корак: Припрема пшенице

Пшеницу добро очистите, исперите и потопите у хладну воду да одстоји преко ноћи. Овај процес омекшава зрно и скраћује вријеме кувања.

2. корак: Кување

Ујутру пшеницу кувајте у чистој води док зрна не "пукну" и не постану потпуно мекана. По потреби доливајте воду током кувања. Када је скувана, проциједите, али је не испирајте.

3. корак: Мљевење

Док је још топла, самељите пшеницу у машини за месо или уситните штапним миксером, али не до каше — најбоље је да зрна остану благо препознатљива.

4. корак: Мијешање састојака

У већој посуди помешајте самљевену пшеницу, шећер, ванилин шећер и мљевене орахе. Додајте по жељи мускатни орашчић, па рукама добро сједините све састојке.

5. корак: Украшавање и служење

Пребаците жито у дубљу чинију, поравнајте површину и поспите мљевеним орасима.

По традицији, на средину се ставља крст направљен од цијелих ораха или украсно посуто мљевеним орасима у облику крста. Жито се служи охлађено, уз славски колач и чашу црног вина.

