''Курти потврдио да му је једини политички програм терор над Србима''

Директор Канцеларије за Косово и Метохију Петар Петковић оцијенио је да је Аљбин Курти данас својим наводним "експозеом" у скупштини у Приштини потврдио да је његов једини политички програм терор над Србима и прогон свега српског.
"Аљбин Курти данас је поново изнио каталог увреда на рачун Београда и антисрпску тираду у свом наводном експозеу, чиме је још једном потврдио да нема капацитет да буде ишта више, него неостварени ратни хушкач", истакао је Петковић.
Он је оцијенио да су такозвани експозе, као и сам Курти поражени, што само потврђује да је Куртијева тиранија доживјела крах, саопштила је Канцеларија за Косово и Метохију.
Петковић каже да није изненадио интензитет мржње према свему што је српско у данашњем Куртијевом неуспјешном и тенденциозном обраћању, као и његове свакидашње јадиковке о наводној српској пријетњи, јер човјек који "никада није изашао из коже пакосног србомрсца" не може имати ни политичку визију нити капацитет да произведе било шта позитивно за свој народ и бираче.
"Курти сматра да не треба да решава нагомилане проблеме на Косову и Метохији, јер за њих увек неосновано покушава да оптужи Србију и Србе, и његова антисрпска политика одраз је немоћи да својим бирачима понуди било шта друго", рекао је Петковић.
Како наводи, бесмислени погрдни епитети којима Курти описује Србију и њену политику су јадан алиби за непрестано испољавање агресије према Србима и покушај да се камуфлира чињеница да је једина пријетња миру и стабилности региона управо Приштина и сулуда великоалбанска политичка матрица којој је Курти слијепо одан.
"Не могу се вечно политички неуспеси и недостатак позитивног програма скривати иза фраза о агресивном Београду, јер од ратнохушкачких парола се не живи", поручује Петковић.
Он је истакао да ће Београд наставити да гради мир, суживот, да се залаже за компромис и помаже српским народу на Косову и Метохији, а да у Куртијеве бесмислене тврдње више не вјерују ни његови бирачи због чега су га и казнили на изборима.
Данас у Приштини приједлог мандатара за састав нове владе такозваног Косова Аљбина Куртија није добио подршку већине посланика, па нова влада такозваног Косова није изабрана.
Предсједник такозваног Косова Вјоса Османи мораће да одреди новог мандатара који може да обезбједи већину, а који ће имати 15 дана да то покуша да учини.
Уколико ни тај покушај не успе, такозвано Косово ће на нове парламентарне изборе.
