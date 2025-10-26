Logo

Вучић: Имамо много проблема у енергетици, разговараћу са руским, европским и америчким партнерима

Извор:

РТ Балкан

26.10.2025

14:44

Коментари:

0
Фото: Tanjug / AP

Предсједник Србије Александар Вучић огласио се видео-поруком на свом званичном Инстаграм профилу и поручио да ће заштитити становништво, упркос бројним проблемима у енергетици.

Послије проблема са санкцијама Нафтној индустрији Србије, догодиле су нам се двије тешке ствари. Једна су сакнције Росњефту и Лукоилу, посебно Лукоилу, оне на снагу ступају 21. новембра, а друго је хаварија да је тако назовем - да ли је била саботажа, диверзија или не, показаће истрага у Мађарској, навео је Вучић.

Како је нагласио "то нам се одражава сада - имамо проблем и са гасом, или можемо да га имамо, имамо проблем са нафтом, недвосмислен, пошто смо дали наше резерве НИС-у, вјерујем да смо до 10. или 15. новембра апсолутно сигурни око свега."

ален шеранић

Друштво

Шеранић о пренаталним тестовима: Хитно ће се тражити боље рјешење

Зато нам је сљедећа недеља страшно важна, и у тој недјељи разговараћу и са нашим руским и америчким и европским партнерима, да видимо како на најбољи могући начин да пронађемо рјешење за нашу земљу, поручио је.

"И оно што ми је страшно важно, то је да људи знају, да ми уколико сљедеће недјеље не будемо имали рјешење за проблеме, ми ћемо сами оне тамо недјеље доносити своје одлуке и заштитити становништво", нагласио је Вучић.

Србија је изнад и пре свега, и људи у Србији треба да знају да радимо, да се боримо, и вјерујем да ћемо успјети да обезбједимо довољне количине и нафтних деривата, и гаса и електричне енергије. А до тада уз све проблеме и све муке, људи да буду мирни, побједићемо заједно, поручио је предсједник Србије, пише РТ Балкан.

Таг:

Александар Вучић

