Шта заправо значи ваш подзнак

Крстарица
26.10.2025
14:13
Многи људи вјерују да њихов хороскопски знак сунца дефинише личност у потпуности, али подзнак често открива суптилније особине које обликују наше понашање, реакције и начин на који нас други доживљавају.
Док сунчев знак говори о вашој суштини и основним карактеристикама, подзнак открива како се представљате свијету и како вас околина перципира.
Подзнак, или асцендент, одређује први утисак који остављамо на људе. Он обликује стил комуникације, начин облачења и општу енергију коју зрачимо. На примјер, особа са сунцем у Бику може бити смирена и стабилна у приватном животу, али ако има подзнак у Овну, дјелује енергично, директно и помало импулсивно у друштву.
Другим ријечима, подзнак је слој који надограђује основни карактер сунчевог знака и често је разлог зашто неки људи дјелују другачије него што бисте очекивали према њиховом знаку сунца.
Подзнак се манифестује у свакодневном понашању, док сунчев знак више описује унутрашње мотиве. У интеракцијама са људима, пословним окружењу и у љубавним везама, ваш подзнак диктира како вас други доживљавају и како обликујете свој друштвени живот. Разумијевање подзнака може помоћи у бољој комуникацији, самоспознаји и доношењу одлука.
Да бисте прецизно открили подзнак, потребно је знати тачно вријеме и место рођења. Постоје онлајн калкулатори који, уносећи ове податке, могу одредити ваш асцендент и описати особине које га карактеришу, пише Крстарица.
