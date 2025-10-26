Петровић: Узрок свих политичких тензија у БиХ је атак на имовину Српске

Извор:
СРНА
26.10.2025
14:05
Коментари:4
Потпредсједник СНСД-а Лука Петровић рекао је да су политичке тензије у БиХ и Републици Српској изазване атаком на имовину Српске, односно настојањем да се наметне закон о имовини којим би дошла у питање многа природна добра у власништву Српске.
- Многе парцеле које не припадају градовима, општинама, физичким или правним лицима у том случају би постале власништво "државе БиХ", а све грађевинске дозволе и друге сагласности морале би се издавати на нивоу БиХ. Самим тим и сви приходи ишли би у буџет БиХ, умјесто у буџет Републике Српске. То би значило директно финансијско и институционално слабљење Српске - истакао је Петровић.
Да би спријечила отимање имовине, Српска је, појаснио је Петровић, покренула одбрамбену акцију којом је заустављено доношење закона који би угрозио надлежности Републике, што је изазвало реакције дијела међународне заједнице, али и бошњачког политичког корпуса.
- Након што је Кристијан Шмит наметнуо закон према којем Република Српска или било ко ко се 'огријеши' о одлуке високог представника кривично одговара, услиједили су бројни одговори и активности из Српске. Власт је успјела спријечити доношење закона о 'државној имовини' који би директно угрозио Републику Српску, али је прошла кроз један тежак период. Нарочито предсједник Милорад Додик који је прошао све ове процесе који су били искључуво политички - рекао је Петровић за Херцег телевизију.
Он је нагласио да је СНСД прихватио да иде у пријевремене изборе јер иде ка миру у БиХ, али тек након што је постало јасно и видљово да САД не желе да српски народ буде угњетаван и одбациван и да желе мир.
- Након видљиво добре сарадње са администрацијом САД, очигледна је љубомора и завист како код политичког Сарајева, тако и опозиције у Републици Српској али то је само зато што они не могу добацити до тих адреса. Да могу добацити они не би били нервозни - оцијенио је Петровић.
Он сматра да је сада Република Српска неколико корака у предности у односу на све оне који нападају активности које проводи, да је јасна и ситуација за пријевремене изборе, те да мандат припада онима којима је народ указао повјерење и ту неће бити никаквих промјена.
