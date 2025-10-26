Logo

Савић: Милорад Додик изашао као побједник

Извор:

СРНА

26.10.2025

13:24

Коментари:

0
Савић: Милорад Додик изашао као побједник

Политиколог Војислав Савић изјавио је за Срну да је политика маратон, а не спринт на стотину метара.

"Многи су се утркивали да Милораду Додику виде леђа, али ово са суђењем је довело ствар до апсурда и на неки начин показало природу ове државе, оличену у лику бившег амбасадора Мајкла Марфија и Кристијана Шмита", рекао је Савић.

Милорад Додик

Република Српска

Додик који је претекао вријеме: Како је лидер из Бањалуке поново изненадио свијет

Он је указао да је заокрет у односима са Стејт департментом, уз јавну подршку Руске Федерације, јасан знак да је Додик из овог обрачуна изашао као побједник.

Савић је нагласио да у Сарајеву већ данима не могу да артикулишу свој политички став о овом питању, будући да су навикли да им се саопштава шта да мисле, па свакодневно видимо шизофрена цијепања у оном дијелу политичке јавности који годинама нема другу тему осим Додика.

"Да иронија буде већа, мислим да су му овим процесом само подигли рејтинг и учврстили раст подршке СНСД-у", констатовао је Савић.

ilu-priština-kosovo-28082025

Србија

Није изабрана нова влада привремених приштинских институција, Курти није добио већину

Он је рекао да се нада да ће у времену које је испред нас испливати неки разумнији приступ из Сарајева, усклађен са новом реалношћу, а да ће и унутар Републике Српске бити више слоге о оваквим питањима.

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

Vojislav Savić

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Вјештак о несрећи у којој је страдала трочлана породица: Оволика казна пријети возачу

Хроника

Вјештак о несрећи у којој је страдала трочлана породица: Оволика казна пријети возачу

6 ч

0
Ево због чега се кумство никада не одбија

Занимљивости

Ево због чега се кумство никада не одбија

6 ч

0
Хитан састанак Владе Словеније, министар правосуђа најављује оставку

Регион

Хитан састанак Владе Словеније, министар правосуђа најављује оставку

6 ч

0
Аустралијска пливачица оборила свјетски рекорд

Остали спортови

Аустралијска пливачица оборила свјетски рекорд

6 ч

0

Више из рубрике

Милорад Додик, предсједник

Република Српска

Додик који је претекао вријеме: Како је лидер из Бањалуке поново изненадио свијет

6 ч

8
Цвијановић тражи америчке посматраче за изборе које је наметнуо Шмит

Република Српска

Цвијановић тражи америчке посматраче за изборе које је наметнуо Шмит

6 ч

0
Цвијановић: Сарајевска борба за Шмита, који треба да прикрије њихову неспособност

Република Српска

Цвијановић: Сарајевска борба за Шмита, који треба да прикрије њихову неспособност

7 ч

1
МУП уписан у регистар сертификационих тијела Српске

Република Српска

МУП уписан у регистар сертификационих тијела Српске

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

23

Оженио се МЦ Стојан

19

20

Марљиво раде и најмлађи: Подршка вриједној породици Гатарић

19

17

Након девет мјесеци: Случај претученог дјечака у Требињу без помака

19

16

Угљевик тражи "лијек" за нагомилане проблеме

19

10

Западни Балкан "посљедње двориште Европе"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner