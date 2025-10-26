Савић: Милорад Додик изашао као побједник

Извор:
26.10.2025
Политиколог Војислав Савић изјавио је за Срну да је политика маратон, а не спринт на стотину метара.
"Многи су се утркивали да Милораду Додику виде леђа, али ово са суђењем је довело ствар до апсурда и на неки начин показало природу ове државе, оличену у лику бившег амбасадора Мајкла Марфија и Кристијана Шмита", рекао је Савић.
Он је указао да је заокрет у односима са Стејт департментом, уз јавну подршку Руске Федерације, јасан знак да је Додик из овог обрачуна изашао као побједник.
Савић је нагласио да у Сарајеву већ данима не могу да артикулишу свој политички став о овом питању, будући да су навикли да им се саопштава шта да мисле, па свакодневно видимо шизофрена цијепања у оном дијелу политичке јавности који годинама нема другу тему осим Додика.
"Да иронија буде већа, мислим да су му овим процесом само подигли рејтинг и учврстили раст подршке СНСД-у", констатовао је Савић.
Он је рекао да се нада да ће у времену које је испред нас испливати неки разумнији приступ из Сарајева, усклађен са новом реалношћу, а да ће и унутар Републике Српске бити више слоге о оваквим питањима.
