Logo

МУП уписан у регистар сертификационих тијела Српске

Извор:

СРНА

26.10.2025

11:39

Коментари:

0
МУП уписан у регистар сертификационих тијела Српске
Фото: АТВ

Министарство унутрашњих послова Републике Српске уписано је у Регистар сертификационих тијела Републике Српске, а упис је извршен након што су створени технички и правни предуслови у претходном периоду, потврђено је у МУП-у Српске.

Из МУП-а су нагласили да је кроз ИПА програме подршке Европске уније извршена донација неопходне опреме за издавање напредних дигиталних сертификата, а Управа за информационо-комуникативне послове је уз подршку Управе за правне и кадровске послове развила систем издавања дигиталних сертификата.

"У првој фази су издати дигитални сертификати службеницима МУП-а, док је у наредној фази планирано издавање сертификата грађанима. Ово је предуслов за пружање електронских услуга", истакли су из МУП-а Српске.

stasa kosarac

Република Српска

Кошарац: Покушајима рушења Додикове политике, гаси се БиХ

МУП Српске је кроз своју платформу Е-услуге већ омогућио електронско заказивање термина за подношење захтјева за путну исправу, као и њено преузимање, а након уписа у регистар ЦА тијела створен је предуслов и за пружање других електронских услуга из надлежности МУП-а које су тренутно у завршној фази развоја.

Подијели:

Таг:

МУП Републике Српске

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кошарац: Покушајима рушења Додикове политике, гаси се БиХ

Република Српска

Кошарац: Покушајима рушења Додикове политике, гаси се БиХ

1 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Ови хороскопски знакови улазе у најбољи период живота

1 ч

0
Купила минђуше у продавници половне робе: Када их је однијела на процјену услиједио шок

Занимљивости

Купила минђуше у продавници половне робе: Када их је однијела на процјену услиједио шок

2 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Пердув оставио неизбрисив траг у привредном животу Лакташа и цијеле Српске

2 ч

0

Више из рубрике

Кошарац: Покушајима рушења Додикове политике, гаси се БиХ

Република Српска

Кошарац: Покушајима рушења Додикове политике, гаси се БиХ

1 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Пердув оставио неизбрисив траг у привредном животу Лакташа и цијеле Српске

2 ч

0
Цвијановић: Овакве измишљотине само потврђују да сте тотално изгубили компас

Република Српска

Цвијановић: Овакве измишљотине само потврђују да сте тотално изгубили компас

2 ч

0
Милорад Додик, предсједник

Република Српска

Додик честитао Теи Ковачевић: Истински тениски драгуљ поникао у нашој Републици Српској

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

28

Москва: Због хистерије у ЕУ, обустављени преговори о Украјини

13

24

Савић: Милорад Додик изашао као побједник

13

22

Ухапшене четири особе због туче

13

18

Шеранић у Угљевику: Дом здравља стабилан, посветићемо се проблемима Центра за социјални рад

13

13

Вјештак о несрећи у којој је страдала трочлана породица: Оволика казна пријети возачу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner