МУП уписан у регистар сертификационих тијела Српске

Извор:
СРНА
26.10.2025
11:39
Коментари:0
Министарство унутрашњих послова Републике Српске уписано је у Регистар сертификационих тијела Републике Српске, а упис је извршен након што су створени технички и правни предуслови у претходном периоду, потврђено је у МУП-у Српске.
Из МУП-а су нагласили да је кроз ИПА програме подршке Европске уније извршена донација неопходне опреме за издавање напредних дигиталних сертификата, а Управа за информационо-комуникативне послове је уз подршку Управе за правне и кадровске послове развила систем издавања дигиталних сертификата.
"У првој фази су издати дигитални сертификати службеницима МУП-а, док је у наредној фази планирано издавање сертификата грађанима. Ово је предуслов за пружање електронских услуга", истакли су из МУП-а Српске.
МУП Српске је кроз своју платформу Е-услуге већ омогућио електронско заказивање термина за подношење захтјева за путну исправу, као и њено преузимање, а након уписа у регистар ЦА тијела створен је предуслов и за пружање других електронских услуга из надлежности МУП-а које су тренутно у завршној фази развоја.
