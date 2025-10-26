Додик честитао Теи Ковачевић: Истински тениски драгуљ поникао у нашој Републици Српској

Извор:
Побједом на Мастерсу у Монте Карлу, Теа Ковачевић је још једном показала да посједује неизмјеран таленат, амбицију, марљивост, преданост и дух побједника, написао је у објави на Иксу предсједник Републике Српске Милорад Додик.
Додик је поручио да је обавеза свих да наставе да је подржавају на њеном шампионском путу.
"Демонстрирала је да је истински тениски драгуљ поникао у нашој Републици Српској - дјевојчица која из дана у дан показује да се снови остварују радом, вјером и љубављу према ономе што радиш. На нама је обавеза да је наставимо подржавати у њеном шампионском походу. Браво, Теа - понос Републике Српске", написао је Додик.
Побједом на Мастерсу у Монте Карлу, Теа Ковачевић је још једном показала да посједује неизмјеран таленат, амбицију, марљивост, преданост и дух побједника.— Милорад Додик (@MiloradDodik) October 26, 2025
Демонстрирала је да је истински тениски драгуљ поникао у нашој Републици Српској - дјевојчица која из дана у дан показује да… pic.twitter.com/VTYoxt3FmL
