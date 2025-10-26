Logo

Додик честитао Теи Ковачевић: Истински тениски драгуљ поникао у нашој Републици Српској

АТВ

26.10.2025

Милорад Додик, предсједник
Побједом на Мастерсу у Монте Карлу, Теа Ковачевић је још једном показала да посједује неизмјеран таленат, амбицију, марљивост, преданост и дух побједника, написао је у објави на Иксу предсједник Републике Српске Милорад Додик.

Додик је поручио да је обавеза свих да наставе да је подржавају на њеном шампионском путу.

Тенис

Теа Ковачевић исписала историју на мастерсу

"Демонстрирала је да је истински тениски драгуљ поникао у нашој Републици Српској - дјевојчица која из дана у дан показује да се снови остварују радом, вјером и љубављу према ономе што радиш. На нама је обавеза да је наставимо подржавати у њеном шампионском походу. Браво, Теа - понос Републике Српске", написао је Додик.

Милорад Додик

Tea Kovačević

