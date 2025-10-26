Logo

Мушкарац преминуо након што је претучен, најављен протест за данас

СРНА

26.10.2025

10:23

Мушкарац преминуо након што је претучен, најављен протест за данас
Фото: Printscreen/Youtube/Emergency Videos

Мушкарац је преминуо након што је задобио тешке повреде главе у Новом Месту у Словенији, а за данас је најављен протест и паљење свијећа испред клуба гдје се трагичан догађај десио.

Протест је најављен за 10.00 часова испред клуба "Локалпатриот", гдје се напад догодио. Протест је подржала и Градска општина Ново Место, преносе медији.

Из полиције су потврдили да је ноћас дошло до напада на мушкарца, који је након задобијених тешких повреда главе преминуо.

Из Полицијске управе Ново Место саопштили су да су о инциденту обавијештени нешто послије 2.30 сати иза поноћи. Повријеђеног мушкарца хитна помоћ је превезла у болницу, гдје је потврђено да је задобио тешке повреде.

Радован Ковачевић

Република Српска

Ковачевић: Шмит директно потврдио пристрасност једној страни у БиХ

На основу истраге, словеначки полицајци идентификовали су 20-годишњег осумњиченог који је убрзо пронађен и ухапшен.

Из Градске управе Ново Места осудили су напад и изразили забринутост због погоршања безбједносне ситуације.

Како се сазнаје, инцидент се догодио када је мушкарац дошао по свог сина испред клуба "Локалпатриот", након што му је син јавио да му пријети група људи. Када је мушкарац изашао из аутомобила, напала га је група особа, приликом чега је задобио тешке повреде главе. Хитна помоћ је интервенисала и пребацила повријеђеног у болницу, гдје је преминуо нешто прије 22.00 часа.

