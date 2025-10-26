Мушкарац преминуо након што је претучен, најављен протест за данас

Извор:
СРНА
26.10.2025
10:23
Коментари:0
Мушкарац је преминуо након што је задобио тешке повреде главе у Новом Месту у Словенији, а за данас је најављен протест и паљење свијећа испред клуба гдје се трагичан догађај десио.
Протест је најављен за 10.00 часова испред клуба "Локалпатриот", гдје се напад догодио. Протест је подржала и Градска општина Ново Место, преносе медији.
Из полиције су потврдили да је ноћас дошло до напада на мушкарца, који је након задобијених тешких повреда главе преминуо.
Из Полицијске управе Ново Место саопштили су да су о инциденту обавијештени нешто послије 2.30 сати иза поноћи. Повријеђеног мушкарца хитна помоћ је превезла у болницу, гдје је потврђено да је задобио тешке повреде.
Република Српска
Ковачевић: Шмит директно потврдио пристрасност једној страни у БиХ
На основу истраге, словеначки полицајци идентификовали су 20-годишњег осумњиченог који је убрзо пронађен и ухапшен.
Из Градске управе Ново Места осудили су напад и изразили забринутост због погоршања безбједносне ситуације.
Како се сазнаје, инцидент се догодио када је мушкарац дошао по свог сина испред клуба "Локалпатриот", након што му је син јавио да му пријети група људи. Када је мушкарац изашао из аутомобила, напала га је група особа, приликом чега је задобио тешке повреде главе. Хитна помоћ је интервенисала и пребацила повријеђеног у болницу, гдје је преминуо нешто прије 22.00 часа.
Република Српска
3 ч2
Србија
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Регион
3 ч0
Регион
5 ч0
Регион
16 ч0
Регион
17 ч0
Најновије
Најчитаније
13
28
13
24
13
22
13
18
13
13
Тренутно на програму