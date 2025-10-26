Лавров: Русија има много правих пријатеља

Извор:
Sputnjik
26.10.2025
10:08
Коментари:0
Русија је увијек отворена за равноправно и поштено партнерство са свим земљама које се руководе принципима Повеље УН. Русија нема непријатељске народе ни на Западу, ни на Истоку, изјавио је министар спољних послова Русије Сергеј Лавров.
„Као што је више пута истицао предсједник Путин, укључујући и у своје обраћање на Паради победе 9. маја 2023. године, за нас нема непријатељских народа ни на Западу, ни на Истоку. Увијек смо отворени за поштено, равноправно партнерство са свима који, као и ми, воде рачуна о својим националним интересима и развијају међудржавну сарадњу на принципима Повеље УН, у њиховом цјелокупном и усклађеном облику“, рекао је он у свом видео обраћању учесницима Међународног форума сарадње.
Шеф Министарства спољних послова Русије такође је нагласио да Русија наставља да се развија као „модерна држава, заинтересована за широко деполитизовану међународну сарадњу“.
Свијет
Двојац пао због пљачке у Лувру: Били дио банде која је извршила пљачку вијека
„Данас, када је ситуација у свијету и даље напета, размјена мишљења и дијалог између представника науке, културе и спорта добијају посебан значај у смислу поправљања ситуације. Поздрављамо такве напоре“, додао је он.
У том контексту, Лавров је приметио да присуство великог броја страних гостију на форуму представља „јасан доказ да Русија заиста има много поузданих пријатеља који дијеле наше вриједности и настоје боље да разумију како наша земља функционише“.
„Конзистентног смо става да делатност спољнополитичких служби треба да буде подржана контактима у оквиру народне дипломатије, шире јавности, која је заиста заинтересована за враћање међународног живота у конструктиван ток“, констатовао је шеф руског спољнополитичког ресора, пише Спутњик.
Најновије
Најчитаније
13
28
13
24
13
22
13
18
13
13
Тренутно на програму