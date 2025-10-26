Logo

Ускоро пет нових лијекова на рецепт

РТРС

26.10.2025

09:58

Ускоро пет нових лијекова на рецепт
Фонд здравственог осигурања Републике Српске уврстио је пет нових лијекова које ће осигураници моћи да подигну на рецепт од 1. новембра ове године, а ријеч је о медикаментима за лијечење улцерозног колитиса и проктитиса, епилепсије, те антипсихотицима.

Из ФЗО је саопштено да се на А листу уводи лијек месалазин чепићи у дози од једног грама, и то за обољеле од улцерозног проктитиса.

"Имајући у виду да се овај лијек већ налази на листи А, само у другој дози, уврштавањем још једног дозног облика побољшава се доступност лијека, те осигураници имају већи избор. Осим тога, на листу А уводи се и калијум-хлорид прашак за орални раствор у дози од једног грама, који служи за надокнаду калијума у организму, а користи се углавном у ситуацијама недовољног уноса калијума због дуготрајне дијареје, повраћања, поремећаја метаболизма или неадекватне исхране", наводи се у саопштењу.

Нова доза лијека биће доступна и пацијентима који болују од епилепсије, јер се од 1. новембра на листу А уврштава лијек ламотригин таблете у дози од 200 милиграма.

"На овој листи већ су доступни мањи дозни облици ламотригин таблета, тако да се увођењем још једног дозног облика за осигуранике који имају ове здравствене проблеме омогућава већи избор лијекова на рецепт", истичу у ФЗО.

Лијекове који се налазе на листи А Фонд финансира у потпуности за осигуранике који су ослобођени плаћања партиципације, док они који тога нису ослобођени плаћају партиципацију у износу од десет одсто цијене коју финансира ФЗО.

Такође, на листу Б, гдје сви осигураници без изузетка плаћају доплату у износу од 50 одсто, уводе се нови дозни облици лијекова који су већ на листи.

"На овај начин осигураницима који болују од шизофреније или се суочавају са манично-депресивним психозама биће омогућен већи избор лијекова, јер се уводи и лијек арипипразол у облику таблета", навели су из ФЗО.

До сада су осигураници са овим здравственим проблемима о трошку Фонда на рецепт могли подизати само облик лијека који се примјењује тако што се топи у устима.

Осим тога, на листу Б уводи се и нови дозни облик лијека будесонид од девет милиграма који се користи у лијечењу осигураника који болују од улцерозног колитиса, а он ће на рецепт бити прописан у случајевима када за то постоје медицинске индикације дефинисане листом лијекова који се издају на рецепт.

Од 1. новембра ове године на листи А биће доступан и лијек цинаризин, који се користи за контролу вртоглавице, зујања у ушима, те осјећаја мучнине и повраћања изазваних поремећајима равнотеже.

"Финансирање и увођење нових лијекова на поменуте листе наша је континуирана пракса у циљу побољшања доступности терапија, али и ефикаснијег лијечења", навели су у ФЗО, пише РТРС.

lijekovi

