Грип може да изазове 3 тешке компликације, од једне нема опоравка

25.10.2025

17:49

Фото: Unsplash

Грип је озбиљна респираторна болест која може изазвати високу температуру, исцрпљеност, јаке болове у мишићима и изостанак с посла на више дана.

Иако се често потцјењује, грип може довести до тешких компликација попут упале плућа, погоршања хроничних болести и смрти, нарочито код старијих особа, дјеце и трудница, упозоравају из Института за јавно здравство Српске.

Наглашавају да вакцина против грипе значајно смањује ризик од обољевања, хоспитализације и компликација. Чак и ако се болест појави код вакцинисане особе, симптоми су обично блажи и краће трају.

"Нарочито је важно да се вакцинишу особе старије од 65 година и труднице, с циљем превенције компликација у трудноћи и пријевременог порода. Високе температуре током трудноће повезане су и са већим ризиком од поремећаја из аутистичног спектра код дјеце", наглашавају у ИЈЗ.

Објашњавају да сезонске вакцине, попут Ваxигрипа, садрже неколико сојева мртвог вируса грипа који не могу изазвати болест, али подстичу имуни систем да створи заштиту.

"У неким сезонама ради се о три, а у неким о четири соја вируса. Ово зависи од препорука за сјеверну хемисферу и праћења циркулације вируса грипе. Вакцине садрже и помоћне супстанце које стабилишу вакцину. Дакле, ове вакцине спадају у „мртве вакцине“ и не могу изазвати болест", истичу у ИЈЗ.

Вакцина против грипа препоручује се особама старијим од 65 година, трудницама, дјеци старијој од шест мјесеци и особама с хроничним болестима – срчаним, плућним, дијабетесом. Ипак, како кажу у ИЈЗ, и здраве млађе особе требају размотрити вакцинацију како би заштитиле себе и оне око себе.

"Ефикасност вакцине варира сваке године, зависно од тога колико се поклапа са циркулишућим сојевима вируса, те зависи од доби и здравственог стања вакцинисане особе. Код старијих и особа са хроничним болестима, ефикасност може бити мања. Ипак, чак и када не спријечи потпуно болест, вакцина умањује озбиљност симптома и ризик од компликација. Најчешће нуспојаве вакцине су благе и пролазе за неколико дана: бол или црвенило на мјесту убода, блага температура, главобоља или умор. Теже реакције су врло ријетке", поручују из ИЈЗ, пише Српскаинфо.

