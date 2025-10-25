Како ношење преуске одјеће утиче на здравље?

Извор:
Људи носе уску или припијену одјећу из много разлога, укључујући удобност, моду или подизање самопоуздања.
Али, пречесто ношење преуске одјеће може довести до здравствених проблема.
Иако људи тога нису свјесни, постоји разлика између уске и преуске одјеће, а постоје и знакови које можете користити за разликовање.
На примјер, ако видите трагове притиска или црвене трагове на кожи након скидања одјеће, то може указивати на то да је преуска.
Међутим, ако видите само црвене мрље на кожи, то не значи увијек да је одјећа преуска, јер неке особе могу да буду осјетљивије на стезање или лакше добијају те мрље од других.
Сазнајте које здравствене проблеме може узроковати пречесто ношење уске одјеће.
Ако носите спортске грудњаке или другу одјећу која вам континуирано и дуже вријеме ограничава дисање, то може угрозити функцију плућа због притиска. Када се то догоди током вјежбања, обично док носите спортски грудњак, то може негативно утицати на ваш базални метаболизам, брзину којом ваше тијело сагоријева калорије.
Редовно ношење уских панталона или каиша може вршити притисак на коштани систем и нерве, што с временом може довести до неправилног положаја карлице и неравнотеже мишића. Притисак на стомак од уске одеће такође може узроковати укоченост кичме. Уска одјећа такође може утицати на зглобове, јер мишићи за покретање треба да користе већу силу за прелаз из сједећег у стајаћи положај. То повећава оптерећење које кољено мора да поднесе, што с временом може узроковати проблеме.
Ношење преуске одјеће може довести до компресије нерава, познате као мералгија парестхетица. Када особа развије ово стање, може искусити различите симптоме, укључујући:
Утрнулост
Бол
Трнце, осјећај хладноће или пецкање на кожи
Ови симптоми се могу погоршати када се особа креће или стоји.
Ношење уске одјеће може повећати интраабдоминални притисак и довести до проблема с гастроинтестиналним здрављем, укључујући погоршање рефлукса киселине.
То се посебно односи на ношење уске одјеће током јела. Ако особа има синдром иритабилног црева, упалну болест цријева или друге гастроинтестиналне поремећаје, ношење уске одјеће може погоршати симптоме и повећати бол. Ношење преуске одјеће такође може узроковати лошу пробаву и затвор.
Стезници, корсети и друга уска одјећа за обликовање тијела која се носи око стомака могу бити непријатни и утицати на тијело на различите начине, а један од њих је промјена можданих таласа. Истраживања су показала да се мождани таласи које људи доживљавају док носе различите врсте одјеће мијењају зависно од стегнутости одјеће. Те промјене вјервоватно нису трајне и могу да се појаве због непријатности која се осјећа током ношења одјеће, без дугорочне штете за здравље мозга.
Истраживања показују да ношење уске одјеће такође може повећати број откуцаја срца код неких особа, што резултује већим притиском на кардиоваскуларни систем.
Према једној старијој студији, ношење уске одјеће може повећати количину хормона који се излучују урином због њиховог утицаја на симпатички нервни систем. Новија истраживања показала су да хормоналне промјене код мушкараца могу бити узроковане ношењем преуске одјеће, посебно доњег веша. Преуски доњи веш може довести до вишег нивоа фоликулостимулирајућег хормона, што смањује број сперматозоида.
У неким случајевима, жене могу имати и абнормалне или нередовне менструације због редовног ношења преуске одјеће. Уски и непрозрачни доњи веш такође може повећати ризик од вагиналних гљивичних инфекција.
Када је одјећа око стомака преуска, може довести до проблема с протоком крви у органе. С временом, недостатак протока крви може довести до поремећаја и оштећења органа.
