Ово је најгора врста меса: Препуна холестерола и штетна за срце

Током новогодишњих и божићних празника многи се, након периода поста и уздржавања, посебно радују богатој трпези на којој месо често заузима централно мјесто. Љекари су открили које су најштетније врсте.
За велики број људи оброк без меса тешко је замислив, не само за празнике већ и током цијеле године. Ипак, иако нема потребе да се у потпуности избаци са јеловника, стручњаци упозоравају да би у празничном периоду, али и иначе, требало обратити пажњу на количину и врсту меса које конзумирамо.
Месо је вриједан извор протеина неопходних за правилно функционисање организма, због чега је, на примјер, пилетина чест избор чак и код оних који воде рачуна о линији. Међутим, љекари све чешће савјетују умјереност, нарочито када је ријеч о црвеном месу и месним прерађевинама, које би требало свести на ријеђу конзумацију како би се сачувало здравље – чак и у вријеме празничног уживања.
''Сваког дана би требало појести парче меса за ручак, може и соја, али ја соју не волим. Најквалитетније месо, ево да вам кажем, када уђете у америчку месару, највише се једе говедина. Не телетина, не јунетина. Зашто? Веома је црвена, то говори о садржају гвожђа, а гдје има гвожђа има и цинка'', рекао гастроентеролог Војислав Перишић.
''Када узмете парче говедине, често ту имате и бјеличасту масноћу, она је здрава, садржи витамин Д. Говедина је и јефтина, и далеко боља од свињетине. Од свиње узимајте само бут, а када је сушено, једите само црвени дио'', додао је чувени др Воја.
Иако је месо често неопходан извор протеина за наше тијело, неке врсте требало би избјегавати због велике количине масноћа. Оне могу довести до накупљања лошег (ЛДЛ) холестерола, што може изазвати зачепљење крвних судова и болести срца.
Постоје четири врсте меса које би требало избацити из исхране.
Иако многи не могу да замисле прославу без јагњетине, она не спада у здраве опције. Садржи 11 грама засићених масти по порцији од 115 грама, док јагњеће плећке и котлети имају око 9 грама масти на исту количину.
Јагњетина такође спада у црвено месо, које се препоручује конзумирати највише једном недјељно, нарочито ако имате повишен холестерол или породичну историју кардиоваскуларних болести. Ако спадате у ту групу, било би најбоље да ово месо у потпуности избаците из исхране.
Да, знамо – веома су укусна и многима посебно пријају, али су толико масна да се то може видјети голим оком. Порцијом од 115 грама свињских ребара у организам ћете унијети чак 13 грама засићених масти.
Класични рибај садржи 11 грама засићених масти и један грам транс масти по порцији од 115 грама, док филет мињон има око 10 грама засићених масти на порцију исте грамаже.
Иако је црвено месо важан извор есенцијалних нутријената попут гвожђа и протеина, прекомјерна конзумација, нарочито маснијих комада, повезана је са здравственим проблемима. Докторка Кезија Џој наводи да масни комади црвеног меса (попут одреска) могу подстаћи упалне процесе у тијелу, али и довести до гојења када се конзумирају у већим количинама.
Они су богати засићеним мастима, што може повећати ниво лошег (ЛДЛ) холестерола и допринијети развоју срчаних болести.
Месне прерађевине се налазе на готово свакој листи намирница које нису добре за наш организам. Сухомесната кобасица садржи шест грама засићених масти по порцији од 50 грама, али и чак 350 до 500 милиграма натријума.
''Кобасице, сланина, виршле и деликатеси који су сушени, димљени или сољени често садрже висок ниво засићених масти, као и адитиве попут нитрата, који могу допринијети упалама. Прерађено месо такође има много калорија и соли, што може довести до гојења и повишеног крвног притиска'', изјавила је др Џој, преноси Story.hr
