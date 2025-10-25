Руска ПВО оборила више од сто дронова током ноћи

Извор:
25.10.2025
Девет беспилотних летјелица је оборено изнад Московске области, саопштило је Министарство одбране Руске Федерације
Системи противваздушне одбране су оборили 121 украјински дрон изнад руских региона, саопштило је Министарство одбране Руске Федерације.
"Током протекле ноћи, системи противваздушне одбране пресрели су и уништили 121 украјинску беспилотну летјелицу", наводи се у извјештају.
Према подацима министарства, у Ростовској области их је уништено 20, а у Волгоградској 19. У Брјанској области је оборено 17 летјелица, 12 у Калушкој, а 11 у Смоленској.
По девет их је уништено у Белгородској и Московској области, а по осам у Вороњешкој и Лењинградској.
Осим тога, ПВО системи су оборили по двије беспилотне летјелице у Новгородској, Рјазањској и Тамбовској области и по једну у Тверској и Тулској.
