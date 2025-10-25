У Кини откривена 52 фосила џиновских панди

Извор:
Укупно 52 фосила џиновских панди откривено је у пећини Шуангхе у југозападној кинеској провинцији Гуејџоу, што Шуангхе чини локалитетом са највећим бројем таквих фосила на свијету, саопштено је на конференцији поводом 24. Међународне експедиције за истраживање пећина.
Како је пренијела агенција Синхуа, међу 52 фосила је и шест откривених током недавне научне експедиције.
"У пећини Шуангхе откривени су многобројни фосили сисара, међу којима су фосили џиновских панди најистакнутији", рекао је Ванг Дејуан, сарадник научне службе Института за планинске ресурсе Академије наука Гуејџоу.
Синхуа наводи да су фосили доказ да су џиновске панде живеле у Гуејџоу од прије 100.000 година до прије неколико стотина година, формирајући релативно континуирани хронолошки низ.
Анализа зуба показала је да су ове џиновске панде већином биле младе јединке.
Бројне кости удова и лобање пронађене на локалитету такође су омогућиле истраживачима да проуче еволутивне промене у телесној тежини врсте.
Студија је открила да су џиновске панде достигле своју максималну тјелесну тежину током средњег плеистоцена, након чега је она почела да се смањује док се није развила до садашњег нивоа.
Укупне дужине 439,7 километара, пећина Шуангхе је најдужа пећина у Азији и трећа по дужини на свијету.
