Нова трагедија: Камион ударио жену у Каракају

05.12.2025

12:13

Нова трагедија: Камион ударио жену у Каракају

Жена чији идентитет још није утврђен, погинула је у саобраћајној несрећи у Каракају, речено је Срни у Полицијској управи Зворник.

До јутрошње несреће је дошло када је жену док је ишла пјешке ударио камион.

Увиђају, којем је присуствује тужилац, врши полиција.

Полиција наставља рад на документовању саобраћајне несреће која се десила у 8.45 часова.

Karakaj

удес

