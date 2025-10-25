ЕУ спрема нове казне за велике платформе

25.10.2025
08:20
Коментари:0
ЕУ се поново припрема да казни "ТикТок" и "Мету", компанију у чијем је власништву и "Facebook", јер крше обавезе из Закона о дигиталним услугама, којим Брисел жели да повећа квалитет информација које се пружају на интернету, као и да смањи опасност од лажних вијести и штетних манипулација.
Како би ЕУ била сигурна да велике платформе поштују своје обавезе, тражи се од платформи да омогуће приступ независним истраживачима алгоритмима како би се утврдило како оне испуњавају обавезе које произлазе из закона.
Осим тога, како је саопштено, "Facebook" и "Инстаграм" отежавају корисницима пријаву штетних садржаја који крше обавезе из закона.
У Европској комисији не тврде да ове платформе спречавају кориштење ових алата, већ да су увеле компликоване механизме који отежавају истраживачима приступ подацима, а корисницима пријављивање непримјерених садржаја.
"Facebook", "Инстаграм" и "ТикТок" сада имају могућност да прегледају документе у истражним списима и писмено одговоре на прелиминарне налазе Комисије. Платформе могу предузети мјере за отклањање повреда.
Ако на крају овог поступка наводи Комисије буду потврђени, могуће су новчане казне у висини од шест одсто укупног годишњег глобалног промета конкретне платформе.
Циљ ЕУ је да овим мјерама омогући боље позиционирање кредибилних медија, на примјер када су претраживачке платформе попут Googlea у питању.
Како су "Независне" писале у августу прошле године, "Google" је, у складу с обавезама из овог закона, прошлог љета почео дерогирати сајтове за које је утврђено да објављују лажне вијести, а постепено се кренуло и у охрабривање сајтова да не користе ботове за креирање садржаја, већ истраживачке ауторске текстове који су поткријепљени чињеницама.
У "Googleu" су тада саопштили да је најбоља заштита против штетних садржаја изградња система претраживања који ће квалитетне информације стављати на врх резултата претраживања, а дерогирати оне који производе неквалитетан садржај.
"Google" је, како смо писали, у априлу прошле године објавио водич за новинаре нудећи четири начина на које медијски радници могу провјерити информације које се налазе на њиховој платформи.
Истичу да су проширили капацитете својих дигиталних алата "информације о овој страници" и "информације о овој фотографији" и додали 40 нових језика на којима ће ови алати бити доступни корисницима.
Они омогућавају новинарима, али и другим корисницима, да сазнају о каквој интернет страници је ријеч, да ли је у питању кредибилни извор, а један од нових алата омогућава провјеру да ли је фотографија манипулисана алатима вјештачке интелигенције.
Осим тога, "Google" је отворио страницу за провјеру садржаја, на којој корисници могу наћи посљедње информације о провјереним садржајима и пронађеним лажним вијестима и дисинформацијама које се налазе на његовом претраживачу.
За дубље провјере "Google" је ставио на располагање Google Explorer, алат дизајниран првенствено за новинаре, гдје могу добити више информација и бољи контекст чланака објављених на интернету, а који су регистровани у "Googleovom" претраживачу.
Када је ријеч о фотографијама, "Google" нуди опције да се провјери историја фотографије, како их третирају кредибилни извори, а на располагању је и метадата, односно информације о фотографији које се не објављују директно уз њу, али се могу накнадно позвати, пишу Независне.
Наука и технологија
12 ч0
Наука и технологија
13 ч0
Наука и технологија
18 ч0
Наука и технологија
20 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму