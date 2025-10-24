Индија први пут изазвала вјештачку кишу

Извор:
Танјуг
24.10.2025
15:17
Коментари:0
Регионална влада Њу Делхија први пут је изазвала вјештачку кишу изнад Њу Делхија како би распршила токсични смог који већ неколико дана обавија главни град Индије.
Влада Њу Делхија у сарадњи с Индијским технолошким институтом Канпур, извела је у четвртак први тест са једномоторним авионом Цесна изнад Бурарија, града који се налази на секверу Савезне територије Делхија.
Фудбал
Мариновић и Јојић пред Зрињски: Потребан максималан фокус од прве минуте
"Извршен је пробни лет током којег су испаљене ракете за распршивање облака", рекао је Манџиндер Синг Сирса, министар за заштиту животне средине Делхија.
Највиши градски званичник, Река Гупта рекао је да ће ако услови буду повољни, индијска пријестоница добити прву вјештачку кишу 29. октобра.
Експерти указују да, иако би оваква врста експеримента са облацима требало да донесе чешће и обилније падавине него што би то иначе био случај, његов ефекат је често мали.
Република Српска
Кошарац: Откако Дино лобира, БиХ се изгубила, а Српска постала јача
Тај процес захтева и присуство облака, а њих често нема у Њу Делхију током зиме када је загађење највеће.
Њу Делхи са више од 30 милиона људи редовно се сврстава међу најзагађеније пријестонице на планети, а сваке зиме, хладан ваздух остаје заробљен испод топлијег ваздуха, који формира "поклопац" који спречава да се густи, токсични облак оштрог мириса, који стварају фабрике, саобраћај и пољопривредно паљење, распрши више.
Нивои ПМ2.5 - најопаснијих јер се апсорбују директно у крв, неким данима достижу и до 60 пута већи максимални дневни ниво који препоручује Свјетска здравствена организација.
Од почетка недјеље, ниво загађења се повећао, посебно након Диалија, хиндуистичког фестивала свјетла, током којег становници пале пиротехничке бакље и петарде.
Здравље
Због помјерања сата трпи цијели организам: Ево како да се најбоље припремите
У уторак је у зору ниво микрочестица ПМ2.5 достигао више од 56 пута већи дневни лимит, према подацима швицарске компаније ИQАир, специјализоване за праћење квалитета ваздуха.
Регион
2 ч1
Градови и општине
3 ч1
Ауто-мото
3 ч0
Бања Лука
3 ч0
Наука и технологија
9 ч0
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
1 д0
Најновије
Најчитаније
17
48
17
46
17
45
17
43
17
33
Тренутно на програму