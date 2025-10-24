Logo

Индија први пут изазвала вјештачку кишу

Извор:

Танјуг

24.10.2025

15:17

Коментари:

0
Индија први пут изазвала вјештачку кишу
Фото: pexels/vee terzy

Регионална влада Њу Делхија први пут је изазвала вјештачку кишу изнад Њу Делхија како би распршила токсични смог који већ неколико дана обавија главни град Индије.

Влада Њу Делхија у сарадњи с Индијским технолошким институтом Канпур, извела је у четвртак први тест са једномоторним авионом Цесна изнад Бурарија, града који се налази на секверу Савезне територије Делхија.

FK Borac

Фудбал

Мариновић и Јојић пред Зрињски: Потребан максималан фокус од прве минуте

"Извршен је пробни лет током којег су испаљене ракете за распршивање облака", рекао је Манџиндер Синг Сирса, министар за заштиту животне средине Делхија.

Највиши градски званичник, Река Гупта рекао је да ће ако услови буду повољни, индијска пријестоница добити прву вјештачку кишу 29. октобра.

Експерти указују да, иако би оваква врста експеримента са облацима требало да донесе чешће и обилније падавине него што би то иначе био случај, његов ефекат је често мали.

Staša Košarac

Република Српска

Кошарац: Откако Дино лобира, БиХ се изгубила, а Српска постала јача

Тај процес захтева и присуство облака, а њих често нема у Њу Делхију током зиме када је загађење највеће.

Њу Делхи са више од 30 милиона људи редовно се сврстава међу најзагађеније пријестонице на планети, а сваке зиме, хладан ваздух остаје заробљен испод топлијег ваздуха, који формира "поклопац" који спречава да се густи, токсични облак оштрог мириса, који стварају фабрике, саобраћај и пољопривредно паљење, распрши више.

Нивои ПМ2.5 - најопаснијих јер се апсорбују директно у крв, неким данима достижу и до 60 пута већи максимални дневни ниво који препоручује Свјетска здравствена организација.

Од почетка недјеље, ниво загађења се повећао, посебно након Диалија, хиндуистичког фестивала свјетла, током којег становници пале пиротехничке бакље и петарде.

илу-сат-10102025

Здравље

Због помјерања сата трпи цијели организам: Ево како да се најбоље припремите

У уторак је у зору ниво микрочестица ПМ2.5 достигао више од 56 пута већи дневни лимит, према подацима швицарске компаније ИQАир, специјализоване за праћење квалитета ваздуха.

Подијели:

Тагови:

Индија

Kiša

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хрватска увела обавезан војни рок!

Регион

Хрватска увела обавезан војни рок!

2 ч

1
Ђурђевић тужио Петровића: ''Ту су документи који показују да је нанио милионску штету''

Градови и општине

Ђурђевић тужио Петровића: ''Ту су документи који показују да је нанио милионску штету''

3 ч

1
Обавезна зимска опрема у БиХ од 1. новембра: Правила, казне и савјети за возаче

Ауто-мото

Обавезна зимска опрема у БиХ од 1. новембра: Правила, казне и савјети за возаче

3 ч

0
Током викенда више дијелова града без струје

Бања Лука

Током викенда више дијелова града без струје

3 ч

0

Више из рубрике

Ова скривена опција на Виберу открива да ли вас је неко блокирао

Наука и технологија

Ова скривена опција на Виберу открива да ли вас је неко блокирао

9 ч

0
Залихе веће него што се мислило: Откривено највеће налазиште злата на свијету

Наука и технологија

Залихе веће него што се мислило: Откривено највеће налазиште злата на свијету

1 д

0
Вјештачка интелигенција има нови извор енергије и долази право из авиона који више не лете

Наука и технологија

Вјештачка интелигенција има нови извор енергије и долази право из авиона који више не лете

1 д

0
Доживио потпуни фијаско: Apple обуставља производњу овог модела iPhone-а

Наука и технологија

Доживио потпуни фијаско: Apple обуставља производњу овог модела iPhone-а

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

48

Канцеларији дисциплинског тужиоца постављена питања у вези са Узуновићевом

17

46

Орбан увјерен да ће се Путин и Трамп на крају састати

17

45

Ђани никад искренији: ''Послије пијанства идем на инфузију, па лежим цијели дан..''

17

43

Хороскопски знакови који бјеже од озбиљних веза

17

33

Како одабрати најбоље маслиново уље?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner