Вјештачка интелигенција има нови извор енергије и долази право из авиона који више не лете

Телеграф

23.10.2025

13:07

Експлозија потражње за енергијом због АИ дата-центара створила је потпуно нови проблем који нико није очекивао. Толика је да су поједине америчке компаније прибјегле једном неуобичајеном рјешењу – користе млазне моторе из старих путничких авиона како би производиле струју.

Како пише „Фајненшел тајмс“, произвођачи гасних турбина више не могу задовољити растућу потражњу. Три највећа играча на тржишту – MHI из Јапана, „Сименс“ из Њемачке и GE Вернова из Сједињених Америчких Држава – пријавили су вишегодишње застоје у испоруци. Због тога су дата-центри који покрећу АИ моделе почели тражити алтернативне начине да обезбиједе довољно енергије за своје системе.

Према подацима портала „The Register“, вјештачка интелигенција и амерички дата-центри до краја 2025. године трошиће чак 22 одсто више струје него претходне године. Електричне мреже у бројним државама већ су преоптерећене, па су оператери приморани постављати сопствене изворе енергије. У том хаосу појавило се једно необично рјешење које се показало као најбрже и најефикасније.

Стари авиони сада раде за вјештачку интелигенцију

Компанија „ProEnergy“ из Сједињених Држава почела је да прерађује моторе „Џенерал електрик“ CF6 – исте оне који су се некада налазили у великим путничким авионима. Након преправке, они се више не користе за потисак, већ покрећу генераторе који напајају АИ сервере.

Према извјештају „IEEE Spectrum“, дата-центри већ користе „ProEnergy“ PE6000 турбине током изградње и у првим годинама рада. Када се обезбиједи прикључак на електромрежу, мотори прелазе у резервни режим или се продају другим операторима.

Због несташице турбина, неки купци сада плаћају милионске депозите само да би резервисали испоруку до 2030. године. У Азији су већ забиљежене листе чекања и до пет година, док у Сједињеним Државама потражња не показује знакове успоравања.

Стручњаци упозоравају да би продужени рокови испоруке могли успорити развој нових дата-центара широм свијета. Алтернативна рјешења, попут горивних ћелија, вјетропаркова или модуларних нуклеарних реактора, још су далеко од масовне примјене – па су авионски мотори, засад, неочекивани спас.

(Телеграф)

авион

Вјештачка интелигенција

